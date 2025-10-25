Satnivuković čestitao građanima RS 50. jubilarni lažni referendum

Predsjednik Partije demokratskog progresa Draško Stanivuković danas je performansom u Banjoj Luci ukazao na to da se, uprkos odluci Narodne skupštine Republike Srpske, referendum najavljen za 25. oktobar nije održao.

Stanivuković je, simbolično, došao u školu u kojoj tradicionalno glasa, želeći da ukaže na, kako je rekao, „farsu od demokratije“.

„Danas sam kao savjestan građanin došao u školu u kojoj tradicionalno glasam. Međutim, nema nikoga, sve je razno. Dakle, građanima RS možemo čestitati 50. jubilarni lažni referendum koji je raspisao, a nije održao naš vođa“, rekao je Stanivuković.

Tokom performansa, upalio je svjećice na torti i dodao:

„Poželio sam da se ovo ne dešava nijednom narodu.“

Stanivuković je poručio da je sve što se dešava posljedica političkih kalkulacija i interesa pojedinaca, a ne borbe za narod:

„Ovo je dokaz šta su sve spremni da urade. Naredne sedmice možemo očekivati skidanje sankcija pa da prva familija može da putuje i da ima odblokirane račune. Dakle, posljednje dvije godine sva borba je samo za njih i njihove račune, a ne za narod.“

On je naglasio da su, prema njegovim riječima, „ljudi koji su politički trgovci“ prodali nacionalne interese radi vlastitih ciljeva:

„Poništili su zakone da bi mogli da putuju. Šta će narod da ima od toga? SDS-u će sankcije ostati, ali njima će ukinuti jer su pristali na sve.“

Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske u avgustu ove godine usvojila je odluku o raspisivanju referenduma na cijeloj teritoriji RS. Referendumsko pitanje glasilo je:

„Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika RS, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku?“

Za sprovođenje referenduma bila je zadužena Vlada Republike Srpske, ali je održavanje izostalo. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS uložio je veto na odluku o referendumu, no Ustavni sud RS je utvrdio da ovom odlukom nisu povrijeđeni vitalni nacionalni interesi.