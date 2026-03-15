Stanivuković ponovno zadržan na granici s Hrvatskom: “Pretres počinje ličiti na torturu”

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković ponovo je danas reagovao na tretman kojem je, kako tvrdi, bio izložen prilikom prelaska granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, navodeći da je tom prilikom zadržan i pretresan više od sat vremena.

Stanivuković je na društvenim mrežama objavio kratki snimak s graničnog prelaza, uz tvrdnju da je bio podvrgnut detaljnoj kontroli.

„Dobrodošlica u Hrvatsku – ponovo zadržavanje, ponovo pretres koji počinje sličiti na torturu. Ovog puta uz odvođenje u garažu i pse koji njuškaju, uz poruku da se pomaknem kako ne bih smetao psima dok rade posao“, napisao je Stanivuković.

Nakon pregleda vozila marke Mercedes koje je koristio, dopušteno mu je da nastavi put.

Ovo nije prvi put da gradonačelnik Banje Luke iznosi primjedbe na postupanje na granici. On je i ranije tvrdio da je bio izložen neprimjerenom tretmanu kada je 10. februara prelazio granicu s Hrvatskom.

Tom prilikom morao je platiti kaznu od 700 eura, nakon što je protiv njega podnesena prekršajna prijava zbog nastupa i govora koji je ranije održao u Gračacu na Svetosavskoj akademiji, kada je veličao takozvanu Republiku Srpsku Krajinu.

Stanivuković je poručio da ga postupanje na granici neće obeshrabriti niti navesti na revanšizam.

„Neće me udaljiti od najpristojnije Hrvatske“, naveo je, dodajući da građani Hrvatske ne trebaju strahovati da će im se nešto slično dogoditi u Banjoj Luci ili drugim mjestima u Republici Srpskoj.

„Ostajem dosljedan na putu međusobnog uvažavanja i unapređenja odnosa između naših naroda“, poručio je Stanivuković.