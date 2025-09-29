Saudijski turisti prednjače po broju noćenja u augustu u FBiH

Federacija Bosne i Hercegovine u augustu 2025. godine zabilježila je 187.747 dolazaka turista, što je 4,1 posto manje u odnosu na isti mjesec prošle godine. U poređenju s julom 2025. broj dolazaka je ipak veći za 6,4 posto. U ukupnom broju dolazaka, domaći turisti učestvovali su sa 18,3 posto, a strani sa 81,7 posto.

Ukupan broj noćenja iznosio je 404.910, što je četiri posto manje u odnosu na august 2024., ali 10,1 posto više u odnosu na juli ove godine. Domaći turisti ostvarili su 18,9 posto ukupnih noćenja, dok je 81,1 posto pripalo stranim turistima.

Najveći broj noćenja, 92,3 posto, ostvaren je u hotelima i sličnim smještajnim objektima. Kada je riječ o stranim gostima, najviše noćenja ostvarili su turisti iz Saudijske Arabije (15,5 posto), Turske (9,4 posto), Hrvatske (7,4 posto), Njemačke (5,2 posto) i Kuvajta (4,9 posto). Ukupno, ovi gosti činili su 42,4 posto svih noćenja stranih turista.

Broj raspoloživih kreveta u augustu iznosio je 34.435, što je za 1,3 posto više nego u augustu prošle godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta u hotelima i sličnom smještaju u Federaciji BiH u istom mjesecu bila je 42,3 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.