Savez demobilisanih boraca TK uručio zahvalnicu za organizaciju obilježavanja Dana Armije RBiH

Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona uručio je zahvalnicu Vladi TK za doprinos u organizaciji i realizaciji programskih aktivnosti obilježavanja 15. aprila, Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Zahvalnicu je, u ime Vlade TK, primio premijer Irfan Halilagić, koji je istakao značaj saradnje sa Savezom demobilisanih boraca TK u njegovanju kulture sjećanja i obilježavanju važnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Centralna manifestacija povodom Dana Armije RBiH ove godine održana je na području Tuzlanskog kantona, a učesnici su je ocijenili kao jednu od najbolje organizovanih svečanosti ovog tipa.

Priznanja su uručena i ministrima u Vladi TK koji su dali doprinos realizaciji aktivnosti obilježavanja ovog značajnog datuma.