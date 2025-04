U Gračanici svečano obilježan Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine

Svečanim programom, pod motom „Armija živi“, danas je u na centralnoj manifestaciji za Tuzlanski kanton u Gračanici obilježen Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovoj svečanosti prisustvovale su i delegacije Skupštine i Vlade Tuzlanskog kantona predvođene predsjednikom Skupštine Žarkom Vujovićem i premijerom Irfanom Halilagićem.

Osim polaganja cvijeća i odavanja počasti na Centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima Armije RBiH u Gračanici, danas je izvršeno postrojavanje i smotra ratnih komadanata, komandira, vojnika, pripadnika MUP-a, predstavnika i članova gradskih i kantonalnih boračkih udruženja, okupljenih u Koordinaciji boračkih saveza TK. Predsjednik Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona (SDBTK) Ibrahim Mušić predao je raport Seadu Deliću, generalu Armije Republike Bosne i Hercegovine u penziji.

Nakon smotre, polaganja cvijeća i odavanja počasti uslijedio je svečani defile ulicama Gračanice. U defileu sa više stotina učesnika, među kojima su, uz predstavnike Vlade i Skupštine, te društveno političkog života Gracanice i Tuzlanskog kantona učestvovali i ratni komandanti, komandiri, vojnici, pripadnici MUP-a, demobilisani borci iz odbrambeno – oslobodilačkog rata, te brojne Gračanlije dao je poseban svečarski karakter današnjoj manifestaciji.

Po dolasku na poligon ispred Sportske dvorane PKSC „Bazen“ u Gračanici upriličena je svečana akademija. Ovom prilikom pročitan je referat povodom obilježavanja 15. aprila Dana Armije RBiH, te je upriličen kulturni program.

„Bila nam je čast, te nam je bilo izuzetno ugodno i lijepo biti dio današnje svečanosti upriličene povodom Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine u Gračanici. Dan Armije RBiH jedan je od najvažnijih i najčasnijih praznika u modernoj istoriji BiH, posebno iz razloga što je Armija RBiH, uz teritorijalnu odbranu i ratnu policiju, bila prva okosnica stvaranja i očuvanja multietničke države konstitutivnih bh naroda.

Zbog toga Danu Armije RBiH u Tuzlanskom kantonu pridajemo poseban značaj i po hijerarhiji on je odmah tu do Dana državnosti i Dana nezavisnosti. Iako je Armija svoju pobjedu ostvarila na bojnom polju, država Bosna i Hercegovina se i danas susreće sa brojnim napadima na svoju cjelovitost i teritorijalni integritet. Danas ti napadi nisu oružane prirode, to su političke borbe koje zahtijevaju mudrost i ujedinjenost svih probosanskih snaga, jer se i danas borimo sa ostacima zla koje u svom korijenu nije sasječeno 1995. godine. Stoga je i danas neophodno uporno i argumentovano govoriti svijetu kakav jeste, u okruženju kakvo jeste, u državi Bosni i Hercegovini i odnosima u njoj kakvi jesu. Stoga je veoma važno čuvati spomen na sve ono što jeste i što je značila Armija RBiH. To je naša odgovornost, obaveza, ali i potreba. Isto kao što je i potreba da u svakom od nas, u prsima svakog Bosanca i Hercegovca koji nema rezervne domovine, gordo spreman stoji vojnik Armije RBiH, spreman da perom ili na bilo koji drugi način brani Bosnu i Hercegovinu“, kazao je danas uz čestitke bivšim pripadnicima Armije Bosne i Hercegovine, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i dodao da „živimo u svijetu koji danas nije spreman živjeti i biti ono za što se borila Armija RBiH. A borila se za zajednički život vjerskih i brojnih drugih različitosti. Da maloprije čujemo crkvena zvona, a već sada ezan kao pozive različitih konfesija na molitvu. Danas poručujemo da se nećemo umoriti i da ćemo istrajati u našoj borbi i da ćemo sačekati da svijet postane bolje mjesto za život svih nas i da prihvati ove univerzalne vrijednosti koje mi u Bosni i Hecegovini već živimo”.