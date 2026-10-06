SDA prva, SDP drugi: Objavljen novi presjek rezultata za Skupštinu TK

Arnela Šiljković - Bojić

Prema novom presjeku izbornih rezultata za Skupštinu Tuzlanskog kantona, SDA je i dalje u vodstvu sa 55.940 osvojenih glasova. Slijede SDP sa 27.862 glasa i koalicija okupljena oko Demokratske fronte sa 13.577 glasova.

Iznad izbornog praga trenutno su još Narod i Pravda i Stranka penzionera-umirovljenika BiH sa 10.411 glasova, Stranka za BiH sa 8.647, koalicija NES BiH, PDA i Naprijed! sa 7.499, Naša stranka sa 7.438, SBB sa 6.261 te koalicija BH Zeleni, BPS-Sefer Halilović i Tuzlanska alternativa sa 5.658 glasova.

Rezultati su preliminarni i mogu biti mijenjani do okončanja procesa obrade glasova. Konačna raspodjela mandata bit će poznata nakon što Centralna izborna komisija BiH utvrdi konačne rezultate izbora.

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