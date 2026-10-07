Sedam država u utrci za domaćinstvo Olimpijskih igara 2036.

Sedam zemalja iskazalo je interes za organizaciju Olimpijskih igara 2036. godine, saopćeno je iz Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK).

Interes su prije isteka roka, koji je 31. oktobra, iskazale Njemačka, Mađarska, Indija, Katar, Južnoafrička Republika, Južna Koreja i Turska. Među njima su Njemačka i Južna Koreja jedine zemlje koje su ranije bile domaćini Olimpijskih igara.

Zainteresirane strane će u novembru predstaviti svoje planove Komisiji za buduće domaćine, nakon čega slijedi strateški dijalog kandidata s Izvršnim odborom MOK-a. Tim procesom će od marta 2027. godine predsjedavati Kirsty Coventry.

Odabrani kandidati bit će uključeni u dalje razgovore s MOK-om u novembru 2028. godine, dok će konačna odluka o domaćinu biti donesena glasanjem članova Komiteta na sjednici 2029. godine.

Coventry je istakla da sportisti moraju ostati u središtu procesa izbora budućeg domaćina.

„Bez obzira gdje će Olimpijske igre biti održane, jedna stvar se ne smije promijeniti: sportisti moraju biti u središtu svega što radimo“, kazala je Coventry, bivša olimpijska prvakinja u plivanju.

Među kandidatima se posebno izdvaja Katar, koji se već ranije spominjao kao mogući domaćin, dok Indija svoju kandidaturu temelji na gradu Ahmedabadu, ali se uz njen plan navode i određene finansijske i organizacione dileme.

Turska za domaćinstvo kandidira Istanbul, koji je već nekoliko puta bezuspješno pokušavao dobiti organizaciju Olimpijskih igara, dok je Budimpešta dugogodišnji kandidat Mađarske.

Južna Afrika bi izborom za domaćina mogla dovesti Olimpijske igre na afrički kontinent, na kojem do sada nisu održane.

Njemačka se kandidira s Minhenom, domaćinom Olimpijskih igara 1972. godine. Ukoliko ne dobije organizaciju 2036. godine, grad bi mogao nastaviti kandidaturu za izdanje 2040. ili 2044. godine, prenosi DPA.