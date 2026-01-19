Šef Odjela za vladavinu prava Misije OSCE-a u BiH i bliži saradnici posjetili Kantonalno tužilaštvo TK

U Uredu glavnog kantonalnog tužioca danas je održan sastanak sa šefom Odjela za vladavinu prava Misije OSCE-a u BiH, gdin Ralph Bunche, i bližim saradnicima, na kojem je istaknuta otvorenost i konstruktivan pristup Tužilaštva TK u saradnji sa Misijom OSCE-a, koji doprinose jačanju vladavine prava i institucionalnoj saradnji sa organima pravosuđa u BiH.

Naglašeno je da je u proteklom periodu, uz angažaman i doprinos tužilaca ovog Tužilaštva i u saradnji sa drugim relevantnim institucijama, realizirano više stručnih radionica za pripadnike Uprave policije MUP-a TK koje su se odnosile na oblasti nasilja u porodici, zakonitosti pribavljanja i korištenja dokaza u krivičnim postupcima, kao i drugim pitanjima od značaja za efikasno postupanje u krivičnim predmetima.

Dogovoreno je da će se ovakva saradnja nastaviti i u narednom periodu, kako bi tužioci Kantonalnog tužilaštva TK, sa iskusnim istražiteljima UP MUP-a TK, kao edukatori prenijeli znanja, iskustva i prakse u cilju poboljšanja saradnje, jačanja policijskih kapaciteta i efikasnog i kvalitetnog rada na predmetima.

Na sastanku se razgovaralo o rezultatima i izazovima u radu na predmetima koje prati Misija OSCE-a u BiH i koji su od posebnog interesa javnosti, poput predmeta korupcije i organiziranog kriminala, trgovine ljudima, nasilja u porodici i generalno o krivičnim djelima sa izraženim elementima nasilja, djelima počinjenim iz mržnje, djelima izbornih prevara, kao i o radu na predmetima ratnih zločina u nadležnosti Tužilaštva TK.

Precizirana je i dinamika redovnih sastanaka Tužilaštva sa predstavnicima Misije OSCE-a u BiH u cilju realizacije i praćenja provedbi zajedničkih aktivnosti.