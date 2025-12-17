Sindikat pravosuđa TK demantuje tvrdnje o „najboljim platama“ i upozorava na obmanu javnosti

Sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa Tuzlanskog kantona najoštrije je demantovao navode koji su se posljednjih dana pojavili u javnosti o stanju u pravosuđu TK, a koje je iznio predsjednik Samostalnog sindikata državne službe Federacije BiH Samir Kurtović, ocijenivši ih netačnim, tendencioznim i uvredljivim za zaposlene.

U saopćenju za javnost ističe se da je potpuno neistinita tvrdnja da zaposleni u pravosuđu Tuzlanskog kantona imaju najbolje plate u Federaciji BiH, navodeći da je stvarno stanje upravo suprotno te da pravosuđe TK godinama spada među najlošije plaćene u Federaciji, što se, kako navode, lako može potvrditi uporednim podacima iz drugih kantona.

Sindikat odbacuje i izjave da bi socijalni dijalog u Tuzlanskom kantonu trebao biti primjer drugima, kao i tvrdnje da nijedna druga kantonalna vlada nije dogovorila slično povećanje osnovice plata, naglašavajući da u pojedinim kantonima zaposleni u pravosuđu ostvaruju znatno veća primanja nego njihove kolege u TK.

Posebno su demantovani navodi da je Vlada Tuzlanskog kantona od 2022. godine imala kontinuirano povećanje plata u iznosu od oko 55 posto. Kako navode iz Sindikata, takve tvrdnje ne odgovaraju stvarnim podacima i dovode javnost u zabludu.

U saopćenju se ukazuje i na razlike u obračunu dodataka, navodeći da u nekim kantonima zaposleni u pravosuđu ostvaruju uvećanje za prekovremeni rad i rad u dane sedmičnog odmora do 80 posto, dok je u Tuzlanskom kantonu taj procenat ograničen na 30 posto, a procenat minulog rada niži nego u drugim sredinama.

Iz Sindikata poručuju da iznošenje, kako navode, neistina direktno vrijeđa zaposlene koji rade u otežanim uslovima, uz povećan obim posla i nedostatak kadra, dok se istovremeno u javnosti pokušava stvoriti lažna slika o njihovom navodno povlaštenom položaju.

Naglašeno je i da administrativno osoblje u pravosuđu ne obavlja pomoćne poslove, već poslove od ključnog značaja za zakonitost, efikasnost i sigurnost pravosudnog sistema, uključujući rad sa povjerljivim predmetima, osjetljivim podacima i neposredan kontakt sa strankama, osuđenim i kriminalno aktivnim licima.

Sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa TK poručio je da neće šutjeti na pokušaje obmane javnosti te da zadržava pravo da preduzme sve raspoložive korake kako bi zaštitio interese svojih članova i profesionalni integritet zaposlenih u pravosuđu.