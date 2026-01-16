Premijer Halilagić obrazložio postupanje Vlade TK prema štrajkačima u pravosuđu

RTV SLON
Irfan Halilagić

Povodom aktuelnog štrajka dijela administrativnih uposlenika u pravosudnim institucijama, a u cilju sveobuhvatne prezentacije činjenica i objektivnog informisanja javnosti premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić je danas upriličio konferenciju za medije.

Ovom prilikom istaknuto je da je Vlada Tuzlanskog kantona sa reprezentativnim sindikatom za cjelokupnu oblast javne uprave, uključujući i pravosudne institucije, krajem prošle godine zaključila sporazum kojima se utvrđuje osnovica za obračun plaće, najniža plaća, te iznosi toplog obroka i regresa, kao i druga pitanja vezana uz prava iz radnog odnosa. Ovim sporazumom predviđeno je povećanje plaće za 7% od mjeseca januara i dodatnih 3% od mjeseca septembra tekuće godine, u odnosu na plaći uz decembra 2025.godine. Time će ukupno povećanje plaće za period 2022-2026. godine iznositi skoro 50%.

Nezadovoljni ovakvim odnosom i tražeći više, te praveći razliku između državnih službenika u pravosuđu u odnosu na druge državne službenike, članovi udruženja građana „Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u TK“, kao nereprezentativni i brojčano manjinski sindikat, poveo je radnike u štrajk.

Radi potpune transparentnosti i objektivnog informisanja javnosti, premijer Halilagić je danas prezentirao i uporednu analizu primanja administrativnih uposlenika u pravosudnim institucijama Tuzlanskog kantona sa primanjima istih kategorija zaposlenika u Kantonu Sarajevo i Zeničko-dobojskom kantonu.

Analiza pokazuje da su, primanja administrativnih uposlenika u pravosudnim institucijama Tuzlanskog kantona u velikom broju slučajeva blago, a u određenim kategorijama i znatno viša u odnosu na druga dva kantona.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Zakon o psiholozima u FBiH: Vlada TK traži jasnu i nedvosmislenu...

Vijesti

Vlada TK traži zabranu štrajka u pravosuđu

Vijesti

Ministar Omerović primio delegaciju Univerziteta za muziku i lijepe umjetnosti iz...

Vijesti

Pokrenut postupak dodjele područja djelovanja veterinarskim stanicama u Gradačcu

Istaknuto

Izgradnja i obnova sportskih sala u TK, jačanje školskog sporta u...

Vijesti

Vlada TK podržava jačanje zaštite žrtava nasilja i rad Sigurne kuće

Vijesti

Osigurano 600.000 KM za ponovljene izbore u Republici Srpskoj

BiH

Izmjene pravilnika u BHANSA-i, uvode plaćanje po učinku

Vijesti

Ne postoje dokazi da je Tuzla pokušala proglasiti autonomiju u ratu

Tuzla i TK

POSKOK: Podignuta optužnica zbog slučaja nabavki u UKC Tuzla

Vijesti

Teška saobraćajna nesreća na autoputu „Miloš Veliki“, sudarilo se najmanje osam vozila, strahuje se da ima poginulih

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]