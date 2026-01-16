Premijer Halilagić obrazložio postupanje Vlade TK prema štrajkačima u pravosuđu

Povodom aktuelnog štrajka dijela administrativnih uposlenika u pravosudnim institucijama, a u cilju sveobuhvatne prezentacije činjenica i objektivnog informisanja javnosti premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić je danas upriličio konferenciju za medije.

Ovom prilikom istaknuto je da je Vlada Tuzlanskog kantona sa reprezentativnim sindikatom za cjelokupnu oblast javne uprave, uključujući i pravosudne institucije, krajem prošle godine zaključila sporazum kojima se utvrđuje osnovica za obračun plaće, najniža plaća, te iznosi toplog obroka i regresa, kao i druga pitanja vezana uz prava iz radnog odnosa. Ovim sporazumom predviđeno je povećanje plaće za 7% od mjeseca januara i dodatnih 3% od mjeseca septembra tekuće godine, u odnosu na plaći uz decembra 2025.godine. Time će ukupno povećanje plaće za period 2022-2026. godine iznositi skoro 50%.

Nezadovoljni ovakvim odnosom i tražeći više, te praveći razliku između državnih službenika u pravosuđu u odnosu na druge državne službenike, članovi udruženja građana „Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u TK“, kao nereprezentativni i brojčano manjinski sindikat, poveo je radnike u štrajk.

Radi potpune transparentnosti i objektivnog informisanja javnosti, premijer Halilagić je danas prezentirao i uporednu analizu primanja administrativnih uposlenika u pravosudnim institucijama Tuzlanskog kantona sa primanjima istih kategorija zaposlenika u Kantonu Sarajevo i Zeničko-dobojskom kantonu.

Analiza pokazuje da su, primanja administrativnih uposlenika u pravosudnim institucijama Tuzlanskog kantona u velikom broju slučajeva blago, a u određenim kategorijama i znatno viša u odnosu na druga dva kantona.