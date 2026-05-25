Sirena u 20:55 još jednom podsjetila Tuzlu na Kapiju

Večerašnje oglašavanje sirene u 20:55 sati predstavljalo je završni čin obilježavanja Dana sjećanja na žrtve tuzlanske Kapije, bolan podsjetnik i trajnu opomenu da stradanje tuzlanske mladosti nikada neće biti zaboravljeno.

Sirena je simbolično označila trenutak kada je 25. maja 1995. godine granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske na Ozrenu pogodila Kapiju u Tuzli, usmrtivši 71 osobu, uglavnom mladih ljudi, dok je više od 200 ranjeno.

Obilježavanje godišnjice tragedije počelo je jutros okupljanjem porodica ubijenih u Aleji mladosti na Slanoj Banji. Uz cvijeće, suze i tišinu, članovi porodica i građani odali su počast djeci i mladima čiji su životi prekinuti te kobne majske večeri.

Cvijeće i vijence na spomen-obilježjima položile su brojne delegacije, među kojima predstavnici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine predvođeni premijerom Nermin Nikšić, delegacija Vlade Tuzlanskog kantona na čelu s premijerom Irfan Halilagić, kao i predstavnici Grada Tuzla predvođeni gradonačelnikom Zijad Lugavić.

Počast žrtvama odali su i članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić, kao i brojne delegacije, organizacije i građani iz cijele Bosne i Hercegovine.

Komemorativni program na Kapiji protekao je u znaku tuge, pijeteta i sjećanja na jednu od najvećih tragedija u historiji Tuzle. Među ubijenima bili su srednjoškolci, studenti, mladi parovi i djeca, a prosječna starost žrtava iznosila je svega 24 godine. Najmlađa žrtva bio je dvogodišnji Sandro Kalesić.

Dvadeset peti maj i dalje ostaje duboko urezan u kolektivno sjećanje Tuzle kao datum velike tragedije i trajne boli. Večerašnja sirena još jednom je podsjetila da žrtve Kapije ne smiju biti zaboravljene.

Za zločin na Kapiji pravosnažno je osuđen Novak Đukić, kojem je Sud Bosne i Hercegovine izrekao kaznu od 20 godina zatvora zbog naređivanja artiljerijskog napada. Ipak, Đukić je već godinama nedostupan pravosuđu BiH nakon odlaska u Srbiju 2014. godine, gdje se i danas nalazi, što porodice žrtava i dalje doživljavaju kao nepravdu i otvorenu ranu Tuzle.