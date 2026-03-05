Svjetski mediji objavili su neobičnu fotografiju iz Sirije koja na simboličan način pokazuje apsurd ratnih zbivanja na Bliskom istoku. Na snimku se vidi muškarac koji u tišini posmatra ogroman dio projektila zabijen u zeleno polje.

Riječ je o iranskom projektilu koji je u srijedu, 4. marta, pao na otvoreni prostor u blizini Međunarodnog aerodroma u gradu Qamishli na sjeveroistoku Sirije. Područje je pod kontrolom kurdskih snaga, a incident se dogodio u trenutku pojačanih tenzija i šire eskalacije sukoba između SAD-a, Izraela i Irana.

Veliki ostaci rakete, na kojima su jasno vidljivi stabilizatori odnosno krilca, brzo su privukli pažnju lokalnog stanovništva. Mještani su se okupili na mjestu pada kako bi vidjeli šta se dogodilo.

Dramatične trenutke za novinske agencije opisao je osamnaestogodišnji pastir Joudi Asaad koji se u vrijeme incidenta nalazio u blizini.

„Oko sedam sati ujutro čuvao sam ovce kada smo vidjeli projektil kako prolijeće iznad naših glava. U jednom trenutku eksplodirao je na nebu, a zatim pao na zemlju. Ovce su se uspaničile od snažnog praska, a mi smo potražili zaklon. Svi u okolini bili su uplašeni“, ispričao je Asaad.

Projektil je pao na nenaseljeno područje. Prema riječima svjedoka, udario je o tlo bez ljudskih žrtava i bez oštećenja na obližnjim objektima.