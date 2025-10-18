Sjednica NSRS: Evo ko je predložen za v.d. predsjednika RS

RTV SLON

U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas se održava 27. posebna sjednica, na čijem dnevnom redu se nalazi Prijedlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske.

Šef Kluba poslanika SNSD-a, Srđan Mazalica, potvrdio je da je kandidat za ovu funkciju Ana Trišić Babić. „Ana Trišić Babić prijedlog je za obavljanje funkcije predsjednika Republike Srpske, do izbora novog“, izjavio je Mazalica.

Poslanici će tokom sjednice razmatrati i Prijedlog zaključka o stavljanju van snage ranijih Zaključaka u vezi s Informacijom o urušavanju pravnog poretka u Bosni i Hercegovini kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, donesenih 25. decembra 2024. godine.

Kolegij Narodne skupštine Republike Srpske prije početka zasjedanja utvrdio je konačan prijedlog dnevnog reda.

Na početku sjednice svečanu zakletvu položila je Sandra Erkić (SNSD), kojoj je poslanički mandat dodijeljen nakon što je konstatovan prestanak mandata narodnom poslaniku Zoranu Stevanoviću (SNSD).

Sjednici prisustvuju i članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske Srebrenka Golić te drugi gosti.

