Skupština RVI TK bila je u znaku izmjena zakonskih rješenja koja se odnose na penzionisanje, invalidnine i ukupni socijalni položaj ratnih vojnih invalida, s posebnim akcentom na zaštitu onih koji zbog nedostatka radnog staža godinama ostaju na margini sistema.

Na 32. skupštini Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona poručeno je da bi, da je ostalo ranije rješenje iz Zakona o PIO/MIO, brojni ratni vojni invalidi odlazili u penziju sa iznosima od svega 350 do 400 maraka. Predstavnici Saveza podsjećaju da većina ove populacije nema puni radni staž, jer su zbog ratnih okolnosti i posljedica ranjavanja nakon rata često uspjeli ostvariti tek deset do petnaest godina staža.

Predsjednik Skupštine Saveza RVI TK Rasim Islamović upozorio je da bi bez izmjena zakona budući penzioneri iz reda ratnih vojnih invalida bili dovedeni u izuzetno težak položaj.

“Da je ostalo onako kako je zacrtano u Zakonu o PIO/MIO, naši bi ratni vojni invalidi, budući penzioneri, odlazili u penziju sa nekih do 400 maraka, s obzirom na to da ti ljudi nemaju puni radni staž, odnosno njihov staž se kreće od 10 do 15 godina”, kazao je Ismalmović.

U Savezu ističu da je zbog toga bilo neophodno mijenjati propise koji regulišu povoljnije penzionisanje ove kategorije. Novim rješenjima omogućeno je da ratni vojni invalidi koji imaju osam godina staža, puni ratni period i 55 godina života ostvare pravo na penziju koja ne može biti niža od minimalne.

Predsjednik Saveza RVI TK Fahrudin Hasanović rekao je da su već vidljivi i konkretni pomaci kada je riječ o invalidninama i penzionisanju ratnih vojnih invalida.

“Dobili smo povećanje invalidnina, usklađivanje invalidnina i onaj prijedlog kako smo mi predložili da se penzionišu ratni vojni invalidi, penzionisanje ratnih vojnih invalida”, izjavio je Hasanović.

Posebno važnim ocijenjene su i izmjene koje se odnose na ratne vojne invalide sa 60 i više posto invaliditeta. Primjena zakona iz 2013. godine, koja je ranije bila obustavljena, ponovo je omogućena, pa ova kategorija sada može ostvariti pravo na penzionisanje bez obzira na dužinu radnog staža. U Savezu naglašavaju da je riječ o jednom od najvažnijih pomaka, jer među ratnim vojnim invalidima ima i onih koji praktično nemaju nikako staža, a godinama žive od simboličnih primanja.

Predsjednik Saveza RVI FBiH Kerim Trakić istakao je da su skinuta ranija ograničenja za ratne vojne invalide sa 60 posto i više invaliditeta.

“U ovim bitnim zakonima, što je bilo važno istaći ovdje za ratne vojne invalide, jeste da smo skinuli ograničenje za ratne vojne invalide sa 60 posto invaliditeta, koji su bili nesposobni, ali je Zakonom iz 2013. godine obustavljena primjena tog zakona. Tu primjenu zakona smo odmrzli i umjesto dosadašnjeg rješenja uveli da svi ratni vojni invalidi sa 60 posto i više invaliditeta ostvaruju to pravo, bez obzira na godine starosti i bez obzira na staž”, rekao je Trakić.

Tokom skupštine ukazano je i na težak položaj onih ratnih vojnih invalida koji zbog neispunjenih uslova za penziju i dalje ostaju van sistema adekvatne zaštite. Među njima su i osobe koje po osnovu učešća u odbrani zemlje primaju tek 1,5 maraka po mjesecu provedenom u vojsci, što je, kako je naglašeno, daleko od dovoljnog za osnovnu egzistenciju.

Predstavnici Saveza poručuju da borba za izmjene zakona nije završena te da će insistirati na dodatnim rješenjima za one koji su danas u najtežem položaju. Kao jedan od narednih ciljeva navode nastavak borbe za prava ratnih vojnih invalida, poboljšanje njihovog socijalnog statusa i unapređenje sistema boračko-invalidske zaštite.

Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona okuplja 19 općinskih i gradskih organizacija. Od tog broja, 13 organizacija je sa područja Tuzlanskog kantona, pet sa prostora Republike Srpske, a jedna iz Brčko distrikta. Savez TK trenutno broji oko 6.200 članova, dok je od njegovog osnivanja preminulo više od 3.000 ratnih vojnih invalida.