Slučaj ubistva Inele Selimović: Još nema presude policajcima optuženim za propuste

Općinski sud u Kalesiji nije donio presudu za nesavjestan rad protiv policajaca koji nisu zaštitili Inelu Selimović i njenog maloljetnog sina, niti spriječili porodično nasilje koje je rezultiralo njihovom smrću, ni deset mjeseci nakon potvrđivanja optužnice, potvrđeno je za Platformu za istraživačko novinarstvo (PIN).

Općinski sud u Kalesiji je potvrdio optužnicu u julu prošle godine protiv dvojice službenika Policijske stanice Kalesija, Samira Valjevca i Mensura Nuhanovića, zbog nesavjesnog rada u službi. Njima je od potvrđivanja optužnice održano samo jedno ročište, potvrđeno je iz Kantonalnog tužilaštva TK, dok su pod suspenzijom duže od godinu dana.

„Postupajuća sudija u predmetu za koji ste poslali upit se trenutno nalazi na bolovanju, tako da vam do povratka iste sa bolovanja ne možemo dati informacije koje ste tražili“, odgovorili su iz Općinskog suda u Kalesiji na upit za informaciju o terminu suđenja policajcima.

Policajci su postupali suprotno odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH i Pravilnika o načinu provođenja zaštitnih mjera za počinioce nasilja u porodici, koje su u nadležnosti policije.

Voditeljica sigurne kuće „Vive žene“ Tuzla, Danijela Huremović smatra važnim brzo procesuiranje navodeći da odugovlačenjem šalju poruku da pravde i zakona nema, i da nisu svi pred zakonom isti.

„Bez obzira na ishod, postupak je trebao da počne odmah i nema opravdanja za dugotrajno kašnjenje. Kao građani i građanke trebamo tražiti informacije i podnositi građanske inicijative tražeći odgovornost nadležnih i odgovornih u institucijama za nepokretanje postupka“, kazala je Huremović.

Ona dodaje da se brzim reakcijama za utvrđivanje propusta i odgovornosti građanima vraća povjerenje u institucije i osjećaj sigurnosti, ali i šalje važna poruka drugima da odgovornije rade svoj posao i da za propuste mogu biti sankcionisani.

„Upravo iz ovog razloga važno je da ti procesi budu pravovremeni, brzo provedeni, kako se ne bi stekao dojam da se odugovlačanjem pokušava izbjeći odgovornost i da se štite oni koji nisu savjesno i odgovorno radili svoj posao“, kazala je Huremović za PIN.

Emir Selimović je 12. februara 2025. godine ubio Inelu Selimović i njihovog maloljetnog sina. Njega je Kantonalni sud u Tuzli u septembru iste godine prvostepenom presudom osudio na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina zbog ubistva na podmukao način supruge i maloljetnog sina. O njegovoj žalbi na izrečenu presudu odlučuje Vrhovni sud Federacije BiH.

Nakon što je protiv Valjevca i Nuhanovića pokrenuta istraga, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (MUP TK) im je u martu prošle godine izreklo suspenziju, pod kojom su duže od godinu dana koliko traje istraga i postupak protiv njih.

Zakonom o policijskim službenicima Federacije BiH policijski službenik može biti privremeno suspendiran sa zadatka i dužnosti koje obavlja ili iz policijskog organa ako je protiv njega pokrenut postupak.

„Tokom suspenzije službeno oružje, značka i službena iskaznica policijskog službenika oduzimaju se i zabranjeno mu je nositi službenu uniformu“, navodi se u zakonu.

Tokom suspenzije iz policijskog organa policijski službenik ima pravo na 55 posto od svoje plate, a u slučaju kada izdržava porodicu ima pravo i na 65 posto. Za lakše povrede službene dužnosti interni postupak i odluka moraju biti okončani u roku od 60 dana, dok je za teže povrede interni i disciplinski postupak ograničen na devet mjeseci.

„Kada se protiv policijskog službenika vodi krivična istraga, pokreće se disciplinski postupak i prekida se do okončanja krivičnog postupka ili do okončanja krivične istrage“, navodi se u zakonu.

Ovim zakonom propisuje se i zastara i to za lakše povrede do šest mjeseci od dana počinjenja povrede, dok za teže povrede i do godinu dana.

Za nesavjestan rad u službi Krivičnim zakonom Federacije BiH propisana je kazna od tri mjeseca do deset godina zatvora.

Aktivistica iz Kalesije Hasmira Malić je nakon ubistva Inele i maloljetnog sina organizovala protestnu šetnju u ovoj opštini uz poruku “Prestanite nam ubijati kćerke. Šetnja za sve Inele u tišini”. Ona dugo čekanje na procesuiranje policajaca smatra poražavajućim.

“Ovakvi postupci žrtvama šalju veoma obeshrabrujuću poruku, da čak i kada postoje propusti službenika, odgovornost dolazi sporo ili izostaje. To može dodatno uplašiti žene koje razmišljaju da prijave nasilje, jer stiču osjećaj da ih sistem neće zaštititi ni onda kada traže pomoć”, kaže Malić.

Ona smatra da je potrebno unaprijediti koordinaciju institucija i osigurati efikasnije vođenje postupaka u predmetima nasilja u porodici, ali i kod utvrđivanja odgovornosti službenika koji ne postupaju u skladu sa zakonom i protokolima.

“Potrebno je kontinuirano educirati policiju, pravosuđe i centre za socijalni rad o postupanju u slučajevima rodno zasnovanog nasilja”, kazala je ona.

Uprkos propustima pojedinaca i izostanku zaštite u pojedinim slučajevima, Malić poručuje žrtvama nasilja da nisu same i da nasilje nikada nije njihova krivica, te da se cijelo društvo mora boriti protiv njega.

“Institucije imaju obavezu da ih zaštite, a društvo obavezu da ne šuti. Svaki glas koji progovori o nasilju je važan i mora biti ozbiljno shvaćen. Jer je to put da se spriječe ova brutalna ubistva žena koja postaju sve češće pojava u našoj državi”, poručila je ona.