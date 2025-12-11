Službe u TK spremne za zimu: Završene pripreme za održavanje puteva

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o spremnosti za zimsko održavanje puteva u sezoni 2025/2026. godine. Prema dostupnim podacima, sve službe i institucije završile su ključne pripreme kako bi saobraćaj tokom zime tekao nesmetano.

Gradovi i općine završili su pripremu mehanizacije i posipnog materijala, dok je Direkcija regionalnih cesta TK potpisala okvirne ugovore s najpovoljnijim ponuđačima za održavanje regionalnih saobraćajnica. JP Ceste Federacije BiH također su zaključile ugovore za magistralne puteve na području TK.

Procjene pokazuju da, u uslovima uobičajenih padavina, ne bi trebalo biti većih poteškoća. U slučaju ekstremnih snježnih epizoda, aktivirat će se svi resursi civilne zaštite u skladu sa zakonom.