Smrt djevojčice koja je razotkrila crno tržište anestetika u BiH

Smrt koja je razotkrila crno tržište anestetika u BiH

Dok pokazuje fotografiju svoje šesnaestogodišnje kćerke Džejle, koja je preminula u oktobru 2024. godine, Muamer Drapić prisjetio se njenog djetinjstva.

“Najljepši osmijeh i najljepša duša, najiskrenija, neiskvarena, dobra”, tim riječima Muamer je opisao svoju kćerku.

Kako je ispričao za Detektor, Džejla je nakon intervencije u jednoj stomatološkoj ordinaciji u Sarajevu osjećala intenzivne bolove. Nakon toga je završila u bolnici, na nekoliko operacija.

Tada ju je posljednji put vidio. Kako su mu objasnili, stradala je od progresivne infekcije, koja joj je zahvatila većinu organa.

Njena smrt izazvala je reakcije i pažnju javnosti u periodu u kojem se uskoro desio drugi sličan slučaj, kada su novinari Detektora počeli istraživanje.

Nakon što su od institucija sakupili i analizirali dokumentaciju o tržištu stomatoloških anestetika u Sarajevu, novinari Detektora su otkrili da su privatne stomatološke ordinacije, usljed nestašice registrovane anestezije, anestetike kupovale na crnom tržištu.

Istraživanje je potvrdilo i da je Federalno ministarstvo zdravstva odobrilo interventni uvoz kao mjeru kojom bi ublažilo nestašicu, ali da je, zbog greške u dokumentu, inspekcija prodaju tih anestetika ocijenila nezakonitom.

Nezadovoljan odnosom države prema situaciji u kojoj se našao privatni stomatološki sektor, predsjednik Stomatološke komore Federacije BiH Mirsad Tokić, kako je sam rekao, hipotetski objašnjava da su stomatolozi prinuđeni kupovati na crnom tržištu.

“Naravno da ću ja, evo kao predsjednik Komore, posegnut’ za crnim tržištem jer mi ne da država da kupim gdje mogu da bi’ olakš'o rad sebi i tim svojim pacijentima. Naravno da ja kršim zakon i naravno da radim s neregistrovanim lijekovima i naravno da, ako dođe do kakve komplikacije, jedini sam ja nastrad'o”, rekao je za Detektor Tokić, čija komora okuplja stomatološke radnike iz Federacije.

Nakon Džejline smrti, sarajevsko Kantonalno tužilaštvo je započelo provjeru navoda iz prijave protiv ordinacije u kojoj se liječila. Detektor je saznao od inspekcije da u njoj nisu nađeni anestetici bez dokaza o porijeklu i registraciji. Slučaj sada čeka tužilačku odluku.

Iz ordinacije su za N1 naveli da se u javnosti plasiraju neistinite informacije i dodali da su spremni na saradnju s nadležnim organima.

Detektor je nastavio da istražuje slične incidente.

Nakon vijesti o smrti Džejle Drapić, u medijima se u novembru 2024. pojavila vijest da je, nakon liječenja u Stomatološkoj ordinaciji “DD Dent” Vogošća, pacijentica imala zdravstvene posljedice te se javila na Klinički centar u Sarajevu.

Tada je farmaceutska inspekcija Kantona Sarajevo izašla na teren i u ovoj ordinaciji pronašla anestetike Ubistesin Forte i Septanest Forte, bez dokaza o porijeklu i registraciji.

Detektor je otkrio da je pronađena serija Ubistesina legalno odobrena i uvezena – ali u Hrvatsku.

U pisanom odgovoru za Detektor, iz italijanske kompanije “Pierrel S.p.A.”, koja je vlasnik tog anestetika, rekli su da se Ubistesin prodaje u 18 zemalja, a da je serija koja je pronađena u ovoj ordinaciji legalno odobrena i uvezena u Hrvatsku. Naveli su da je taj lijek “najvjerovatnije nelegalno uvezen od strane pojedinaca u Bosnu i Hercegovinu”.

“Farmaceutski proizvodi odobreni u Hrvatskoj ne mogu se legalno prodavati u Bosni i Hercegovini”, poručili su iz “Pierrel S.p.A.”.

Na upit Detektora, iz Uprave za indirektno oporezivanje u BiH su odgovorili da su u posljednjih godinu i po dana oduzeta nezakonito uvezena medicinska sredstva i lijekovi u vrijednosti od gotovo 400.000 maraka. Među njima, međutim, nisu stomatološki anestetici nađeni u Stomatološkoj ordinaciji “DD Dent” Vogošća – Ubistesin i Septanest.

Osim u toj ordinaciji, u Kantonu Sarajevo inspekcija je pronašla anestetike za koje nije predočena dokumentacija o porijeklu, registraciji ili interventnom uvozu u još jednoj ordinaciji – Dr. Dizdarević – potvrđeno je za Detektor iz sarajevske Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Vlasnica Jasmina Dizdarević je rekla Detektoru da je anestetik dobila i uništila nakon što joj je to naložila inspekcija.

“To je bila neotpakovana kutija i kao takva je uništena”, kazala je Dizdarević i dostavila dokument koji pokazuje da je anestetik Septanest poslan na otpad.

Dizdarević je Detektoru zaprijetila tužbom ukoliko bude spomenuta u negativnom kontekstu.

Iz ordinacije “DD Dent” nisu htjeli da odgovore na pitanja Detektora, već su u pisanoj poruci poručili da je u poslovanju te ordinacije “sve u potpunosti usklađeno s propisima” i naveli da ih novinari ugrožavaju, te da će biti prinuđeni da se obrate pravnom zastupniku.

Detektor nije uspio utvrditi identitet pacijentice koja je imala zdravstvene posljedice nakon liječenja u ovoj ordinaciji.

Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH su pojasnili da ih je sarajevska kantonalna inspekcija informisala da su se u ovoj stomatološkoj ordinaciji desile komplikacije nakon vađenja zuba usljed pojave velikog otoka.

Kantonalna inspekcija je za Detektor naglasila da se nepravilnost koju su utvrdili u ordinaciji odnosi samo na neposjedovanje dokumentacije o lijeku, a ne na njegov kvalitet niti utjecaj na zdravstveno stanje pacijentice.

U informaciji koju je inspekcija uputila Agenciji navedeno je kako je vlasnik ordinacije izjavio da su lijekovi kupljeni od veleprometnika “Osmijeh” Zenica, te da fakturu kao dokaz nema. Umjesto lijekova, na fakturi je bio drugi proizvod, s obzirom da ova kompanija nema dozvolu za promet lijekova, naveli su iz Agencije za Detektor.

Kako se navodi u odgovoru, u decembru 2024. inspekcija državne Agencije obavila je nenajavljeni nadzor u firmi “Osmijeh” Zenica, ali, kako je navedeno, tamo nisu zatekli sporne, niti bilo kakve druge lijekove.

“Nama je došla inspekcija Agencije za lijekove, koja je to jasno i nedvosmisleno demantovala”, kazao je za Detektor direktor ove firme Jasmin Strika.

On je za Detektor rekao da je vlasnica ordinacije “DD Dent” svoj, kako je ocijenio, “nestručan rad” pokušala prebaciti na firmu kojom on rukovodi a koja se, kako kaže, ne bavi prodajom lijekova.

Ordinaciju “DD Dent” je kantonalna inspekcija kaznila sa 500 maraka za posjedovanje lijeka bez dokumentacije.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Kantonalnog tužilaštva su rekli za Detektor da protiv odgovornih lica ove ordinacije nije podnesena prijava.

Predsjednik Stomatološke komore Mirsad Tokić, kako je kazao za Detektor, upoznat je s tim da njegove kolege kupuju lijekove na crnom tržištu.

“Pošto mi kao komora nismo sudski organ, nemamo pravo nikoga da gonimo, znači naše je da možemo upozorit’, dat’ smjernice, eventualno upozorit’ na neke posljedice, i to je to”, rekao je Tokić i dodao da su to i učinili.

Nadležnost Komore je, između ostalog, poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju kršenja etičkih principa struke. Ipak, Tokić je rekao kako misli da Komora nije mogla ništa učiniti jer, kako kaže, niko ne prijavljuje da je kupljeno na crno.

“Kako ćemo mi znat’? Drugo je to, haj’ što ja znam, pričam s vama kao kolega s kolegom, pa ti kažem ‘ima to i to tu, eto broj telefona pa kupi’. Na osnovu tog saznanja Komora ništa ne može uradit'”, tvrdi on.

Na pitanje da li će on prijaviti svoja saznanja Sudu časti Komore, Tokić se nasmijao i rekao da su njegova saznanja insinuacije, a ne činjenice koje bi sud uvažio. Negirao je da Komora štiti stomatologe koji krše zakon.

Nakon sastanka sa inspekcijom, Stomatološka komora Federacije je početkom 2025. na internet stranici obavijestila vlasnike ordinacija da nabavku lijekova moraju vršiti isključivo od apoteka putem ugovora ili narudžbenice, a ne direktno od veleprometnika, niti preko prometnika koji lijekove nude preko internet portala.

Novinari su nastavili da prate trag anestetika Ubistesin, nađenog u ordinaciji “DD Dent” bez dokaza o porijeklu i registraciji.

Za razliku od Ubistesina, anestetik koji je registrovan u BiH jeste Orabloc.

U ljeto 2024. najavljen je nestanak Orabloca na tržištu Bosne i Hercegovine.

Detektor je istražio i na koji način se država nosila s tom situacijom i potvrdio da su institucije dozvolile interventni uvoz zamjenskog lijeka.

Kada nekog lijeka nema a potreban je, entitetska ministarstva mogu odobriti interventni uvoz ograničenih količina neregistrovanog anestetika.

Međutim, Detektor je u toj proceduri pronašao grešku.

U junu 2024. godine firma “MGM Farm” iz Kaknja, koja se bavi prometom lijekova na veliko i koja je jedina u BiH nosilac dozvole za promet tim anestetikom, prijavila je da taj lijek neće biti dostupan na tržištu BiH do kraja godine.

Kao rezultat toga, u Bosnu i Hercegovinu je druga firma – “Apomedical” – interventno uvezela više od 3.000 pakovanja anestetika Ubistesin.

Međutim, inspekcija Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH je distribuciju ovog anestetika ocijenila nezakonitom, saznaje Detektor. Direktor “Apomedicala” Mensur Mušija kaže da je sve posljedica “greške” u dokumentu kojim je odobren uvoz, zbog čega, kako kaže, sada čekaju da unište ovaj lijek.

Kada je firma “MGM Farm” obavijestila Agenciju za lijekove i medicinska sredstva BiH da Orabloc neće biti dostupan na tržištu, “MGM Farm” je dao saglasnost firmi “Apomedical” da uveze zamjenski lijek Ubistesin 1:100 000, koji je “identičan po sastavu”, naveli su u izjavi koju je Federalno ministarstvo zdravstva dostavilo Detektoru.

“MGM Farm” i “Apomedical” su veleprometnici u vlasništvu porodice Mušija. “MGM Farm” je osnivač “Apomedicala”, kojim rukovodi Mensur Mušija, nekadašnji direktor i osnivač firme “MGM Farm”. Trenutni vlasnici “MGM Farma” su, između ostalih, brat i sestra Mensura Mušije – Mesud Mušija i Maida Goga.

I Orabloc i Ubistesin su anestetici koji se koriste u stomatologiji i koje također na svjetsko tržište distribuira kompanija “Pierrel S.p.A.” iz Italije.

U trenutku nestašice Orabloca, na tržištu je 2024. bio dostupan drugi registrovani anestetik – Lidokain, ali stomatolozi s kojima je Detektor razgovarao, uglavnom ne žele da ga koriste.

Predsjednik Stomatološke komore Mirsad Tokić je rekao da Ubistesin stomatolozima omogućava lagodan rad i sigurnost od nuspojava.

Federalno ministarstvo zdravstva je firmi “Apomedical” odobrilo hitni uvoz ograničenih količina lijeka Ubistesin Forte.

Kako stoji u dokumentu koji je potpisao federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac, hitno potreban uvoz ograničenih količina tog lijeka odobren je na osnovu ugovora sa Stomatološkim fakultetom sa stomatološkim kliničkim centrom.

U dokumentu nije navedeno s kim je Stomatološki fakultet potpisao ugovor.

Uvidom u ugovore kojima je fakultet nabavljao anestetike, novinari Detektora su vidjeli da Stomatološki fakultet nije imao ugovor sa “Apomedicalom”. Vidjeli su da je Privatna zdravstvena ustanova “MGM Apoteke” u decembru 2024. sa Orablocom, koji je i ranije isporučivala ovom fakultetu, prodala i 164 komada anestetika Ubistesin Adrenalinee.

“MGM Apoteke” su privatna zdravstvena ustanova, još jedna kompanija u porodičnom biznisu Mušija, čija vlasnica je Maida Goga, jedna od vlasnica firme “MGM Farm” te sestra direktora firme “Apomedical” Mensura Mušije.

Nakon što su novinari Detektora izvršili uvid u ugovore o nabavci anestetika, dekan ovog fakulteta Muhamed Ajanović je telefonski razgovarao s novinarkom i kazao kako je na osnovu Detektorovog istraživanja saznao da se ministarstvo, u dokumentu kojim odobrava uvoz, pozvalo na potrebe Stomatološkog fakulteta, koji, kako je rekao, nikad nije izjavio da potražuje lijek Ubistesin.

“Oni ne mogu ić’ ni prema kome bez naše izjave za interventni uvoz, a mi nismo tražili interventni uvoz”, kazao je Ajanović.

Prema pravilniku koji uređuje uslove za uvoz lijekova koji nisu registrovani, potrebno je da firma koja uputi zahtjev za interventni uvoz lijeka dostavi izjavu zdravstvene ustanove koja potražuje taj lijek.

Sa Stomatološkog fakulteta su primili na razgovor novinare Detektora i objasnili im da je fakultet ranije raspisao tender za nabavku anestetika i da su tada naveli one specifikacije prema kojima su inače dobivali Orabloc, koji je registrovan u BiH. Objasnili su da su “MGM Apoteke” bile jedini ponuđač, i da su im, nakon zaključivanja ugovora, uz Orabloc dostavili i Ubistesin.

Nakon razgovora sa Detektorom, Stomatološki fakultet je u martu ove godine podnio krivičnu prijavu zbog, kako navode, osnovane sumnje da se radi o zloupotrebi od strane NN lica Federalnog ministarstva zdravstva, NN lica “MGM Farm” te firme “Apomedical”.

“Napominjemo da se interventnim uvozom mogu uvesti sredstva koja su obrazovnim ustanovama neophodna radi realizacije nastavnog procesa, te se takva dozvola za uvoz nikako ne može koristiti u komercijalne svrhe”, navedeno je u prijavi koju je zaprimilo sarajevsko Kantonalno tužilaštvo a u koju je Detektor imao uvid.

Iz Kantonalnog tužilaštva su za Detektor rekli da je predmet u junu ustupljen Posebnom odjelu Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala.

Inspekcija državne Agencije za lijekove i medicinska sredstva je u decembru 2024. “Apomedicalu” izrekla mjeru zabrane distribucije Ubistesina, saznaje Detektor iz dostavljenog inspekcijskog rješenja. No, ovaj anestetik se već našao u apotekama i privatnim stomatološkim ordinacijama.

“Apomedical” je uvezao 1.313 pakovanja Ubistesina Forte i 2.318 pakovanja Ubistesina Adrenalinee.

Ubistesin Forte, za koji je dobijena saglasnost ministarstva, i Ubistesin Adrenalinee, koji je isporučen fakultetu, jesu, kako iz kompanije “Pierrel S.p.A.” pojašnjavaju, lijekovi jednakog sastava, samo im se razlikuju pakovanja.

“Jedan je na francuskom jeziku, a drugi na engleskom/međunarodnom jeziku”, objasnili su iz kompanije “Pierrel S.p.A.”.

Dokument kojim je ministarstvo odobrilo uvoz ovog lijeka, firmu je obavezao da uz svako pakovanje dostavi tekst uputstva za pacijenta preveden na jedan od službenih jezika u BiH, a lijek je distribuiran sa uputstvom na francuskom jeziku, ustanovila je inspekcija Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Zbog toga im je zabranila promet Ubistesina Adrenalinee. Njegov zaštićeni naziv, kako su naveli u rješenju, nije u skladu s dozvolom Federalnog ministarstva zdravstva.

Od uvezenih više od 3.000 pakovanja, 994 su pod onim serijskim brojem koji je dostavljen Stomatološkom fakultetu.

Pakovanja Ubistesina Forte prodana su i licima koja nisu navedena na dozvoli za interventni uvoz, utvrdila je inspekcija, koja je privremeno zabranila prodaju Ubistesina Forte. U rješenju nije objašnjena privremenost zabrane.

Inspekcija je otkrila da se lijek našao u nekoliko apoteka u Republici Srpskoj.

Ubistesin je prodavan u privatnim ordinacijama. Uvidom u prepisku na Viber grupi koja okuplja stomatologe, Detektor je vidio da je u februaru 2025. jedan od članova te grupe pitao “da li je još neko dobio mail od MGM Kakanj u vezi opoziva za Ubistezin”.

Jedna članica je rekla da ih je kontaktirala i da su joj kazali da vrati Ubistesin, a oni će joj vratiti novac. Drugi stomatolog u grupi je upozorio kolege da sklone ovaj lijek.

Detektor je razgovarao s nekima od njih koji su potvrdili da su lijek vratili ili prestali koristiti. Jedna stomatologinja je kazala kako je obaviještena mailom da vrati lijek, koji je, kako je rekla, već potrošila. Detektor nije dobio na uvid taj mail, te novinari nisu mogli nezavisno potvrditi njegovu sadržinu.

Stomatolog iz Tuzle Nedim Hadžiefendić kazao je da je nabavio zalihe registrovanog Orabloca, jer je na vrijeme saznao da će doći do nestašice.

“To što je ‘MGM’ napravio, naravno da nije uredno što je to napravio, al’ se nije našlo na tržištu, ništa drugo”, objasnio je Hadžiefendić za Detektor.

Upitao je i šta se dešava na tržištu kad nema MGM-a i poručio da stomatolog, ako nema anestetika, može zatvoriti ordinaciju.

Hadžiefendić je imao i savjet za svoje kolege: “Nemojte.”

“Nabavite na vrijeme, sve je legalno. Znači, sve papire, papirologije i tako dalje, nabavite da bi… Slučajno će se jednom desiti, možda čak nevezano za problem, razumijete, ali moraš imat’ anestetik koji ubrizgavaš pacijentu, moraš imati papir”, rekao je Hadžiefendić.

Direktor firme “Apomedical” Mensur Mušija je kazao da im je inspekcija zaustavila distribuciju. Rekao je da su povukli lijek i stavili ga u karantin.Za Detektor je naveo da je “Apomedical” uradio sve po zakonu, a da je neko u Federalnom ministarstvu zdravstva napravio grešku na dokumentu kojim je odobren ovaj uvoz.

Umjesto Stomatološkog fakulteta, objašnjava Mušija, trebalo je biti navedeno “MGM Apoteke”, koje su, kako je kazao, od “Apomedicala” tražile interventni uvoz da ne bi plaćale penale Stomatološkom fakultetu.

“Da nisu pogriješili i da su stavili da je na osnovu traženja, jer je tražila PZU ‘MGM Apoteke’, da su to upisali, ne bi bilo nikakvog problema”, rekao je.

Na pitanje kako je moguće da niko nije primijetio grešku na dokumentu koji odobrava uvoz, Mušija je kazao da ga nije gledao, već da ga je neko preuzeo i dostavio špediteru koji je s njim direktno otišao na carinjenje.

“Nije mi palo na pamet da nam u rješenju mogu staviti Stomatološki fakultet”, rekao je Mušija.

Iz Federalnog ministarstva zdravstva su tokom rada na ovom istraživanju odgovarali na neke od upita Detektora i dostavljali određenu dokumentaciju.

Ministar Nediljko Rimac, međutim, nije pojasnio kako je na osnovu ugovora sa Stomatološkim fakultetom izdato odobrenje za uvoz lijeka, niti je odgovorio da li se radi o “greški” na rješenju. Iz Ministarstva je naknadno novinarki rečeno da pripremaju deteljan odgovor, ali ga Detektor ni gotovo mjesec dana kasnije nije zaprimio.

Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH nisu odgovorili na upit da li su informisani o “greški” na dokumentu te postoji li sankcija za to, iako su ranije tokom rada na istraživanju Detektoru dostavljali tražene dokumente i odgovarali na određene upite.

Prema podacima sa internet stranice Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, firmi “Apomedical” je prije ovog slučaja dva puta ranije zabranjivan promet lijekova.

Mensur Mušija je, u svojstvu direktora i suvlasnika firme “MGM Farm”, 2016. osuđen za utaju poreza u periodu od 2004. do 2014. godine. Sporazumom o priznanju krivice, osuđen je na godinu zatvora. Tada je Mušija prestao biti direktor “MGM Farma”, a dvije godine potom i njegov osnivač.

Muamer Drapić se nada da će smrtni slučaj njegove kćerke probuditi više pažnje nadležnih institucija, ali i javnosti.

“Da budu zainteresovani i ljudi i inspekcije i tužilaštvo i općenito narod. Da se ovakvi slučajevi na smiju dopustiti, da dođe do ovoga”, poručio je.