Snijeg i poledica širom BiH: Vikend donosi nove padavine i niske temperature

Snijeg i poledica širom BiH – U petak, kao i tokom vikenda, očekuje se pretežno oblačno vrijeme uz snježne padavine i izrazito niske temperature. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, stabilizacija vremena i prestanak padavina najavljeni su za ponedjeljak, ali će hladnoća ostati prisutna širom zemlje.

U petak će novo naoblačenje sa zapada donijeti snijeg u višim krajevima, dok se u nizinama očekuje kiša koja će se lediti, što može otežati saobraćaj. Vjetar će biti slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se između -14 i -8 stepeni, a na jugu do -2, dok će dnevne vrijednosti iznositi od -2 do 3, na jugu do 6 stepeni.

Subota će biti pretežno oblačna, uz snijeg u većem dijelu zemlje, dok će na jugu padati kiša. Prije podne u nizinama je moguća i poledica. Prognozira se od 5 do 15 centimetara novog snijega. Vjetar će tokom dana promijeniti smjer sa juga na sjever, a u večernjim satima očekuje se jačanje bure u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Temperature će se kretati od -3 do 2 stepena, a na jugu od 3 do 7.

U nedjelju se zadržava pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom u Bosni i na sjeveru Hercegovine, dok se u većem dijelu Hercegovine prije podne očekuje razvedravanje. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, uz buru na jugu i jugozapadu. Temperature će se kretati između -6 i -2, a na jugu od 1 do 4 stepena. Tokom noći na ponedjeljak slijedi jače zahlađenje.

U ponedjeljak se očekuje prestanak padavina i mala do umjerena oblačnost, ali i vrlo niske temperature zraka širom BiH. Jutarnje temperature iznosit će između -15 i -10 stepeni, na jugu do -4, dok će dnevne biti od -7 do -2, a na jugu do 2 stepena. Vjetar će u Bosni biti slab, dok će bura u Hercegovini u jutarnjim satima postepeno slabiti.