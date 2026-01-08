Snijeg otežao odvoz otpada u gradovima širom BiH

Adin Jusufović
snijeg

Snijeg koji je proteklih dana zahvatio Tuzlu, Sarajevo, Mostar, Banja Luku ali i brojne druge gradove i općine širom Bosne i Hercegovine, dovele su do niza komunalnih problema, među kojima je posebno izražen usporen ili otežan odvoz otpada.

Komunalna preduzeća su, usljed vanrednih vremenskih uslova, primorana da raspoložive kapacitete prvenstveno usmjere na čišćenje snijega s glavnih saobraćajnica, prilaza zdravstvenim ustanovama i javnim institucijama, što se neminovno odražava i na redovan raspored prikupljanja smeća.

Zbog neočišćenih ili teško prohodnih ulica i trotoara, kamioni za odvoz otpada u mnogim gradovima u BiH ne mogu prići kontejnerima, pa se oni brzo prepunjavaju. U takvim okolnostima, veliki broj građana prinuđen je da otpad ostavlja pored kontejnera ili na improvizovanim mjestima, što dodatno narušava izgled naselja i stvara higijenske probleme.

Snijeg, led i razbacano smeće često čine kombinaciju koja otežava kretanje pješaka i povećava rizik od nezgoda, posebno za starije osobe.

Dodatne probleme stvaraju i bezobzirni vozači koji, uslijed manjka slobodnih i očišćenih parking mjesta, svoje automobile parkiraju ispred kontejnera.

Ulaz u Ministarstvo vanjskih poslova

Na fotografiji je ulaz u Ministarstvo vanjskih poslova BiH: Prizor koji se nameće kao jasna metafora stanja države.

Snijeg, led i vreće otpada ispred jedne od ključnih državnih institucija predstavljaju sliku nemara i institucionalne zapuštenosti. Upravo ovdje dolaze diplomati, ambasadori i strani zvaničnici, ljudi koji formiraju stavove o Bosni i Hercegovini, a dočekuju ih crne kese sa smećom.

