Snijeg otežava saobraćaj u Tuzlanskom kantonu, bez struje pojedina prigradska naselja

Albina Vicković
Snijeg otežava saobraćaj u Tuzlanskom kantonu
Snijeg otežava saobraćaj u Tuzlanskom kantonu, Banovići jutros

Snijeg otežava saobraćaj u Tuzlanskom kantonu, dok su u pojedinim prigradskim mjesnim zajednicama zabilježeni i prekidi u snabdijevanju električnom energijom, navedeno je u jutrošnjem izvještaju Kantonalnog operativnog centra Civilne zaštite TK za 5. januar 2026. godine

Prema podacima Hidrometeorološke stanice Bukovčić u Tuzli, jutarnja temperatura iznosila je minus jedan stepen Celzijusa, uz izuzetno visoku vlažnost zraka od 99 posto. Atmosferski pritisak izmjeren je na 976 hektopaskala, dok visina snježnog pokrivača iznosi čak 44 centimetra, što je glavni razlog otežanog odvijanja saobraćaja na svim putnim pravcima u kantonu.

Snijeg otežava saobraćaj u TK

Iz Civilne zaštite navode da se zbog obilnih snježnih padavina saobraćaj odvija usporeno i uz poteškoće, posebno u višim i prigradskim dijelovima Tuzlanskog kantona. U pojedinim naseljima došlo je i do prekida u napajanju električnom energijom, a nadležne službe su na terenu i rade na sanaciji kvarova.

Kada je riječ o stanju na akumulaciji Modrac, vodostaj na brani jutros u 7 sati iznosio je 198,22 metra nadmorske visine, što je četiri centimetra više u odnosu na mjerenje prije 24 sata. Ispust kroz temeljne otvore trenutno iznosi 3,18 kubnih metara u sekundi, dok je tačka preljeva na koti od 200 metara nadmorske visine.

U protekla 24 sata zabilježena je i jedna vatrogasna intervencija na području grada Tuzle. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla intervenirala je 4. januara u ulici Veljka Lukića Kurjaka, gdje je došlo do požara na trafostanici. Požar je brzo lokaliziran i ugašen, bez daljeg širenja i većih posljedica.

Nadležne službe apeliraju na građane na oprez prilikom kretanja i u saobraćaju, te preporučuju praćenje zvaničnih informacija zbog mogućih novih padavina i promjenjivih vremenskih uslova u narednim satima.

Kilometarske kolone u naselju Šićki Brod, otežano saobraćanje

