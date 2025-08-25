Spektakl ljepote, stila i snažne poruke: Održan Izbor za Fotomodela TK – Lukavac 2025.

U organizaciji direkcije Fotomodela BiH i pod generalnim pokroviteljstvom Grada Lukavca, u prepunoj dvorani održan je spektakularni Izbor za Fotomodela Tuzlanskog kantona 2025. Događaj je okupio brojne ljubitelje mode, umjetnosti i kulture, a večer je protekla u znaku mladosti, talenta, elegancije i snažne društvene poruke.

Program su dodatno obogatili gosti: Plesni klub Flamenco, Mirza Delić i top modeli Fashion M-a, koji su svojim nastupima unijeli dodatnu energiju i emocije u cijelu večer.

Tri izlaza – spoj mode i snažne društvene poruke

Natjecateljke su se publici predstavile u tri izlaza:

Prvi izlaz – fotomodel predstavljanje, gdje su pokazale eleganciju i osobnost.

Drugi izlaz – poslovna kolekcija Butika Dar&Dal, koja je naglasila modernost, profesionalnost i snagu žene u poslovnom svijetu.

Treći izlaz – glamurozne večernje toalete Butika AB Fashion, u kojem su djevojke zablistale u punom sjaju i istovremeno poslale snažnu poruku o femicidu i položaju žena u društvu, što je izazvalo duboke emocije i veliki aplauz publike.

Za šminku kandidatkinja pobrinula se Nina Make up, dok je frizure kreirao poznati studio Ko te šiša by Danijel. Za zvanične fotografije događaja bio je zadužen Foto Studio Džafić, koji je zabilježio sve posebne trenutke večeri.

Nagrađene djevojke

Stručni žiri donio je odluku, a titule su ponijele:

Top Fotomodel Tuzlanskog kantona – Lejla Ikanović

Komercijalni Fotomodel TK – Amila Karić

Top model Fashion M TK – Nejra Husić

Media Fotomodel TK – Amna Saburović

Top Face Tuzlanskog kantona – Nadira Mahovkić

Influencer Fotomodel TK – Lamija Moranjkić

Fotomodel publike TK – Amelina Kahrimanović

Odlukom direkcije dalje se plasirala i Mirnesa Hrvić, koja je ponijela titulu Future Model Fashion M TK.

Poklone za prvoplasirane osigurali su Pupi Bags, Zlatarstvo Semić i Seeds&trees natural cosmetics, dok je za bajkovite cvjetne dekoracije bio zadužen Cvjetni atelje Flora.

Sponzori i partneri

Generalni pokrovitelj: Grad Lukavac

Sponzori: Butik AB Fashion, Butik Dar&Dal, Optika Husejnović, Adam COMPANY d.o.o.

Partneri: Hotel New Milenium Lukavac, Sweet and salty Lukavac, Ko te šiša by Danijel, Nina make up, Zlatarstvo Semić, Pupi Bags, Seeds&trees natural cosmetics, Cvjetni atelje Flora, Džafić foto studio, Doubless foto & video studio, Art centar Lukavac, Restoran Sarajka Lukavac, Pizzeria Bremena Lukavac.

Medijski pokrovitelji: RTV Lukavac, RTV Slon, Lukavački.ba, Sodalive.ba, LU portal, TIP.ba, Tuzlainfo.ba, Živinice.ba, Kalesijski.ba.

Organizatori upućuju iskrenu zahvalnost svim sponzorima, partnerima, medijskim pokroviteljima i građanima Lukavca koji su svojim doprinosom i podrškom omogućili da ovaj događaj postane nezaboravan spoj mode, umjetnosti i snažne društvene poruke.