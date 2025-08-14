Srbija pred još jednom protestnom noći: Studenti izlaze na ulice

Studenti okupljeni u protestnom pokretu najavili su novo okupljanje večeras u 19:30 sati, nakon što su prethodne dvije noći protesti u više srbijanskih gradova obilježeni incidentima i sukobima. Poruka kojom su najavili nastavak protesta glasi: „Večeras pucate po šavovima“, uz napomenu da će uskoro saopćiti više informacija.

Protesti će, prema najavama, biti održani u Aranđelovcu, Vrbasu, Valjevu, Gornjem Milanovcu, Smederevu, Novom Sadu i drugim gradovima.

Tokom prethodnih okupljanja došlo je do ozbiljnih sukoba između policije, građana i pristalica Srpske napredne stranke. Jedan od zabilježenih incidenata uključuje policajca koji je ošamario ženu, a zabilježeno je i ispaljivanje suzavca na okupljene. Sinoć je pripadnik Vojske Srbije ispalio metak u zrak.

Građani koji učestvuju u protestima tvrde da su izloženi brutalnom postupanju policije, uključujući udarce pendrecima. Navode i da su pristalice SNS-a gađale okupljene flašama i pirotehničkim sredstvima, što potvrđuju fotografije i snimci nastali u više gradova.