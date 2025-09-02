Sredstva za zapošljavanje boraca

Nedžida Sprečaković
Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je rekordnih 2,3 miliona KM za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica, čime je omogućeno otvaranje novih radnih mjesta.
Sa 2,3 miliona KM Vlada Tuzlanskog kantona pružila je podršku za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Ugovore o korištenju poticajnih sredstava danas je sa ministricom za boračka pitanja Senadom Dizdarević potpisalo 140 korisnika ovog programa.

Ukupna vrijednost podrške iznosi više od 2,3 miliona KM. Od tog iznosa, za 93 kandidata sa konačne liste za samozapošljavanje izdvojeno je više od 1,5 miliona KM, dok je za zapošljavanje 37 kandidata osigurano skoro 800 hiljada KM. Program samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona provodi se od 2016. godine, a ovogodišnji iznos sredstava predstavlja dosad najveću finansijsku podršku.

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić istakao je da je cilj ovakvih projekata otvaranje novih radnih mjesta, ali i održiv razvoj poslovnih ideja. Posebno je naglasio da se od ove godine i raniji korisnici koji su pokrenuli vlastiti biznis mogu prijaviti za dodatna sredstva kako bi proširili svoje djelatnosti.

Podršku projektu naglasila je i ministrica za boračka pitanja Senada Dizdarević. Ona je istakla da je osnovni cilj da se branilačkoj populaciji i članovima njihovih porodica omogući ekonomsko osnaživanje i ravnopravno učešće u društvenom i privrednom životu Tuzlanskog kantona.

Program samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca ove godine obuhvata 140 korisnika koji će imati priliku da pokrenu vlastiti posao ili prošire postojeću djelatnost, čime će se otvoriti nova radna mjesta i ojačati privreda kantona.

