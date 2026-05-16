Šta krvna grupa govori o zdravlju i rizicima za bolesti

Naša krvna grupa, bilo da je A, B, AB ili 0, može biti povezana s određenim zdravstvenim rizicima. Iako krvna grupa ne znači da će se neka bolest sigurno razviti, istraživanja pokazuju da može ukazivati na veću ili manju sklonost pojedinim oboljenjima.

Genetiku ne možemo promijeniti, ali razumijevanje ovih veza može pomoći da se više pažnje posveti prevenciji, redovnim pregledima i zdravijim životnim navikama.

KRVNA GRUPA A

Osobe s krvnom grupom A imaju specifične antigene na crvenim krvnim ćelijama, koji mogu uticati na imunološki sistem i probavu. Zbog toga se ova krvna grupa u istraživanjima povezuje s nešto većom osjetljivošću na određene zdravstvene probleme.

Bolesti srca i moždani udar

Istraživanja su pokazala da osobe s krvnom grupom A imaju nešto veći rizik od razvoja srčanih bolesti u odnosu na osobe s krvnom grupom 0. To se dijelom povezuje s prirodno višim nivoima LDL-a, poznatog kao „loši“ holesterol, ali i s višim nivoima faktora zgrušavanja krvi.

Jedna novija studija pokazala je i da su osobe s krvnom grupom A imale neznatno veću vjerovatnoću da dožive moždani udar.

Rak želuca i drugi karcinomi

Najveći rizik kod krvne grupe A povezuje se s probavnim sistemom. Osobe s ovom krvnom grupom imaju do 20 posto veći rizik od razvoja raka želuca. Naučnici ovu povezanost objašnjavaju time što se bakterija Helicobacter pylori, jedan od glavnih uzročnika čireva i upala koje mogu dovesti do karcinoma, lakše veže za ćelije želuca kod osoba s krvnom grupom A.

Studije su ovu krvnu grupu povezale i s većim rizikom od raka gušterače, pluća, dojke i debelog crijeva.

Osjetljivost na stres

Zanimljivo je da osobe s krvnom grupom A prirodno proizvode više kortizola, hormona stresa, zbog čega mogu biti osjetljivije na stresne situacije.

KRVNA GRUPA B

Krvna grupa B ima poseban profil zdravstvenih rizika, posebno kada je riječ o metaboličkim i upalnim bolestima.

Dijabetes tipa 2

Najizraženija povezanost odnosi se na dijabetes tipa 2. Prema opsežnoj studiji objavljenoj u časopisu Diabetologia, osobe s krvnom grupom B imaju 21 posto veću vjerovatnoću za razvoj ove bolesti u poređenju s osobama krvne grupe 0.

Tačan mehanizam još nije u potpunosti razjašnjen, ali se pretpostavlja da antigen B može uticati na crijevnu mikrobiotu i upalne procese u tijelu, koji doprinose inzulinskoj rezistenciji.

Rak i bolesti srca

Kao i kod krvne grupe A, i osobe s krvnom grupom B pokazuju povećan rizik za rak gušterače. Također, imaju i veći rizik od srčanih bolesti u odnosu na osobe s krvnom grupom 0, iako je taj rizik nešto niži nego kod krvnih grupa A i AB.

Otpornost i osjetljivost na infekcije

Neka istraživanja sugerišu da krvna grupa B može pružati određenu prirodnu otpornost na bolesti poput malarije. S druge strane, ova krvna grupa može biti povezana s većom osjetljivošću na neke hronične infekcije.

KRVNA GRUPA AB

Krvna grupa AB najrjeđa je u populaciji i objedinjuje karakteristike grupa A i B, zbog čega ima specifičan skup mogućih zdravstvenih rizika.

Kognitivni problemi i demencija

Najviše pažnje privlače podaci koji se odnose na kognitivno zdravlje. Istraživanje objavljeno u časopisu Neurology pokazalo je da osobe s krvnom grupom AB imaju 82 posto veći rizik od razvoja kognitivnih problema i gubitka pamćenja u starijoj dobi, što može voditi prema demenciji.

Naučnici ovu povezanost dovode u vezu s višim nivoima faktora zgrušavanja VIII, proteina koji ima važnu ulogu u stvaranju krvnih ugrušaka.

Kardiovaskularne bolesti i krvni ugrušci

Sklonost zgrušavanju krvi čini krvnu grupu AB najrizičnijom kada je riječ o kardiovaskularnim bolestima. Prema podacima Američkog udruženja za srce, osobe s krvnom grupom AB imaju najveći rizik od srčanog udara i venske tromboembolije.

Rizik od stvaranja krvnih ugrušaka u dubokim venama kod njih može biti i više od 50 posto veći u poređenju s osobama krvne grupe 0.

Povećan rizik od karcinoma

Kao i osobe s krvnim grupama A i B, i osobe s krvnom grupom AB imaju povećan rizik od raka želuca i gušterače.

KRVNA GRUPA 0

Osobe s krvnom grupom 0 često se nazivaju univerzalnim darivateljima, a istraživanja pokazuju da imaju i određene zdravstvene prednosti.

One imaju najniži rizik od srčanog i moždanog udara, kao i od razvoja krvnih ugrušaka. To se povezuje s nižim nivoima proteina koji podstiču zgrušavanje krvi, poput von Willebrandovog faktora.

Čini se da osobe s krvnom grupom 0 imaju i manji rizik od nekih vrsta karcinoma, posebno raka gušterače i želuca. Zanimljivo je i da, prema pojedinim istraživanjima, komarci manje preferiraju njihovu krv.

Čirevi na želucu

Zbog specifične reakcije na bakteriju Helicobacter pylori, osobe s krvnom grupom 0 imaju veći rizik od razvoja peptičkih ulkusa, odnosno čireva na želucu i dvanaesniku.

Sklonost krvarenju

Niži nivoi faktora zgrušavanja, iako mogu štititi srce i krvne sudove, istovremeno mogu povećati sklonost jačem krvarenju nakon povreda ili operacija.

Plodnost i virusne infekcije

Studije su pokazale da žene s krvnom grupom 0 mogu imati nešto nižu rezervu jajnih ćelija, što potencijalno može uticati na plodnost.

Osobe s ovom krvnom grupom mogu biti i podložnije nekim virusnim infekcijama, poput norovirusa, koji izaziva teške stomačne viroze.