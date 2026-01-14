Evo šta način na koji držite šolju otkriva o vašem karakteru

Način na koji držite šolju dok pijete jutarnju kafu, čaj ili kakao možda vam djeluje kao sitnica, ali upravo ta navika može otkriti zanimljive crte vaše ličnosti. Svako od nas ima omiljenu šolju i ustaljen pokret ruke, a psiholozi tvrde da nesvjesni gestovi često govore više nego riječi.

Psihološki testovi ličnosti koriste se za procjenu ponašanja, osobina i emocionalnih reakcija, a ovaj jednostavan test može vam pomoći da se prepoznate u jednom od tipova. Sipajte omiljeni napitak, obratite pažnju kako držite šolju i pogledajte šta to govori o vama, a možda ćete već naredni put u kafiću sa zanimanjem posmatrati i druge.

Kako držite šolju i šta to znači

Ako tokom ispijanja napitka ispružite mali prst, to ukazuje na osobu koja je svjesna svojih sposobnosti i ima snažno samopouzdanje. Težite najboljem i rijetko pravite kompromise, osim kada su zaista neophodni. Ljudi vas doživljavaju kao prirodnog vođu, snalazite se u stresnim situacijama i često ste u centru pažnje društva.

Držanje šolje objema rukama govori o izraženoj empatiji. Takve osobe znaju slušati, suosjećati i pružiti podršku, zbog čega im se drugi često povjeravaju. Mir, toplina odnosa i izbjegavanje sukoba imaju vam veliku važnost, iako ponekad možete zapostaviti vlastite potrebe.

Ako šolju držite čvrsto za dršku, sa rukom stisnutom u šaku, odajete utisak smirene i racionalne osobe. Sve planirate unaprijed, ne volite nepravdu i spremni ste stati u zaštitu slabijih. Emocije rijetko pokazujete, što vas čini stabilnim, ali vas ponekad može dovesti do unutrašnje napetosti.

Držanje šolje za dno ili veoma blizu njega ukazuje na opreznu prirodu. Takve osobe razmišljaju prije nego što govore ili djeluju, oslanjaju se na logiku i zdrav razum i rijetko prepuštaju odluke emocijama, čak i kada su u pitanju lični odnosi.

Ako šolju držite za dršku, ali je istovremeno pridržavate drugom rukom, to govori o osjetljivosti i potrebi za sigurnošću. Odnosi s porodicom i bliskim osobama zauzimaju centralno mjesto u vašem životu, a povjerenje dajete postepeno i samo onima koji ga zaista zasluže.

Zašto nas sitne navike odaju

Držanje šolje prstima oko gornjeg oboda ili s neobične strane drške otkriva opuštenog optimistu. Ne zamarate se sitnicama, imate puno energije i volite nova iskustva. Vaš mir vam pomaže da uočite prilike, ali ponekad zanemarujete razmišljanje unaprijed, što vas može dovesti do pogrešnih procjena.

Način na koji držimo šolju dio je nesvjesnog ponašanja koje se formira godinama. Upravo takve male navike često odražavaju naš odnos prema svijetu, drugima i samima sebi, pa nije čudo što ovakvi testovi izazivaju toliku pažnju i zabavu.