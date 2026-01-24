Rupice na petit keksu kriju pravu tajnu: Evo o čemu je riječ

Keks Petit Beurre u prijevodu s francuskog znači „mali maslac“, a nastao je po uzoru na engleske biskvite 1886. godine u Nantesu.

Keks se, prema navodima, pravi po istom receptu njegovog tvorca Louisa Lefevre-Utilea od početka do danas. Lefevre-Utile je slovio za pionira industrijske ere i perfekcionistu s izraženim osjećajem za marketing, a kalup za Petit Beurre donio je iz Engleske.

U početku je prodavao keks iz engleske fabrike Huntley & Palmers, a zatim je sredinom 19. stoljeća pokrenuo vlastitu proizvodnju. Navodi se i da je bio prvi koji je osnovao fabriku keksa u Francuskoj. Lefevreov otac, čija se supruga prezivala Utile, odlučio je da na svaki keks stavi njihove inicijale, „LU“.

Oznaka „LU“ je s vremenom postala standard u francuskoj poslastičarskoj industriji, a danas je prepoznatljiv globalni brend. Zbog brojnih kopija dizajna i recepture, 1988. godine su patentirani pod nazivom Véritable Petit Beurre.

Zanimljivo je i šta se krije u samom dizajnu keksa. Četiri ispupčenja na uglovima simboliziraju četiri godišnja doba, 52 reckice na rubovima predstavljaju 52 sedmice u godini, dok 24 rupice na površini keksa upućuju na 24 sata u danu.

Možda vam ova informacija nikada neće trebati, ali je vrlo vjerovatno da ćete sljedeći put drugačije pogledati Petit Beurre keks koji mnogi jedu od djetinjstva.