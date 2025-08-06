Mačke imaju “ugrađen GPS”, mogu se vratiti i do 100 km

Mačke imaju “ugrađen GPS” i mogu se vratiti kući i sa udaljenosti većih od 100 kilometara, pokazuju brojni dokumentovani slučajevi širom svijeta. Ova nevjerovatna sposobnost orjentacije i pronalaska puta do kuće fascinira vlasnike, ali i zbunjuje naučnike koji decenijama pokušavaju pronaći odgovor na pitanje kako je to uopšte moguće.

Naučnici vjeruju da mačke koriste kombinaciju bioloških alata, među kojima su najznačajniji osjet za magnetno polje i izuzetno razvijen njuh. Sličan sistem koriste i ptice selice te morske kornjače, što ukazuje na to da mačke možda posjeduju unutrašnji kompas, sposobnost da detektuju Zemljino magnetno polje, koje im pomaže u navigaciji.

Uz ovu „ugrađenu navigaciju“, mačke pamte i mirisne tragove, bilo da se radi o poznatim ljudima, drugim životinjama ili teritoriji koju su napustile. Njihovo čulo mirisa može prepoznati poznate mirise i sedmicama nakon što su nestale, što dodatno olakšava povratak.

Iako se čini kao čudo, ovaj takozvani „homing instinkt“ je posebno izražen kod mačaka koje imaju jaku povezanost sa svojim domom, ljudima ili okolinom. U praksi to znači da će mačke koje su bile emocionalno vezane za svoju teritoriju uložiti više napora i snalažljivosti da bi se vratile nazad.

Istraživanja i svjedočanstva pokazuju da mačke koje su bile izgubljene ili premještene mogu mjesecima lutati, sve dok ponovo ne pronađu poznato okruženje. Taj instinkt, koji ih vodi kroz nepoznato, često ih čini sposobnijim za preživljavanje nego što se to uobičajeno smatra za kućne ljubimce.

U konačnici, iako još mnogo toga ostaje nepoznato o načinu na koji mačke “mapiraju” svijet oko sebe, jedno je sigurno, mačke se mogu vratiti kući, čak i kad se čini da je to nemoguće.

Zambakovo ulje pravi se sada: recept za prirodnu njegu kože i kućni lijek