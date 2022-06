Stanivuković: Tuzla ima specifičnost suživota koju od svih gradova u BiH posebno naglašava i šalje

Među onima koji su danas prisustovali Svetoj arhijerejskoj liturgiji u Tuzli koju je predvodio patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije a povodom obilježavanja 140. godišnjice izgradnje i osveštenja Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli, bio je i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

U izjavi za RTV Slon kazao je da su Tuzla i Banjaluka povezani gradovi, a da su duboki korijeni svih naroda na ovim prostorima. Ističe da je današnji skup u Tuzli prelijepa poruka za srpski narod koji ovdje živi.

”Tuzla i Banjaluka su sa građanima različitih vjeroispovijesti zajedno u inicijativi obnove Sabornog hrama na jubilej 140 godina postojanja. To je važna poruka da vjernici različitih vjera poštuju svetinje bez obzira kojoj vjeri pripadaju. To je univerzalna poruka, ja se lijepo i ugodno osjećam. Tuzla ima tu specifičnost suživota koju od svih gradova u BiH posebno naglašava i šalje i može biti dobar primjer svima nama. Dokaz je da na ovoj inicijativi koja traje godinu da se Saborni hram obnovi, na prvom sastanku ja sam sjedio sa gradonačelnikom Tuzle koji je rekao mi ćemo uraditi sve što je do nas, ja sam rekao naravno i Banjaluka će da učestvuje. Istim tim reciprocitetom Banjaluka šalje svoj odgovor, a to je da je prvi grad u regionu koji je pomogao i odvojio budžet da plati legalizaciju za sve vjerske objekte svih vjerskih zajednica”, naveo je Stanivuković.