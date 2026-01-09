Stanje na cestama: Vozači se pozivaju na oprez zbog poledice

Na osnovu podataka prikupljenih od nadležnih putnih službi, stanje na putevima je otežano zbog nepovoljnih zimskih uslova. Na magistralnom putu Bosansko Grahovo- Strmica saobraćaj je dozvoljen isključivo za putnička vozila i odvija se jednom saobraćajnom trakom. Na putnim pravcima Trnovo- Foča (preko Rogoja) i Bosansko Grahovo- Drvar obavezna je upotreba lanaca za teretna motorna vozila, poručuju iz BIHAMK-a.

Niske temperature, koje se kreću i do -15°C, uzrokuju pojavu poledice i zaleđenog kolovoza, a posipni materijal djeluje usporeno. Na pojedinim dionicama evidentiran je snijeg do 2,5 cm, posebno na pravcima Bosanski Petrovac- Lanište, Bosanski Petrovac- Oštrelj- Drvar i Lanište- Ključ- Vrhpolje. Kolovozi su mjestimično zaleđeni, vlažni ili mokri, dok su na nekim dionicama suhi, ali uz prisutnu maglu i niske temperature.

I dalje su česte prijave polomljenih stabala na kolovozu, što povremeno uzrokuje kraće zastoje u saobraćaju. Vozačima savjetujemo maksimalan oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu, te posjedovanje obavezne zimske oprema, posebno u planinskim predjelima.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

