Stanje na cestama: Vozači se pozivaju na oprez zbog poledice

Na osnovu podataka prikupljenih od nadležnih putnih službi, stanje na putevima je otežano zbog nepovoljnih zimskih uslova. Na magistralnom putu Bosansko Grahovo- Strmica saobraćaj je dozvoljen isključivo za putnička vozila i odvija se jednom saobraćajnom trakom. Na putnim pravcima Trnovo- Foča (preko Rogoja) i Bosansko Grahovo- Drvar obavezna je upotreba lanaca za teretna motorna vozila, poručuju iz BIHAMK-a.

Niske temperature, koje se kreću i do -15°C, uzrokuju pojavu poledice i zaleđenog kolovoza, a posipni materijal djeluje usporeno. Na pojedinim dionicama evidentiran je snijeg do 2,5 cm, posebno na pravcima Bosanski Petrovac- Lanište, Bosanski Petrovac- Oštrelj- Drvar i Lanište- Ključ- Vrhpolje. Kolovozi su mjestimično zaleđeni, vlažni ili mokri, dok su na nekim dionicama suhi, ali uz prisutnu maglu i niske temperature.

I dalje su česte prijave polomljenih stabala na kolovozu, što povremeno uzrokuje kraće zastoje u saobraćaju. Vozačima savjetujemo maksimalan oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu, te posjedovanje obavezne zimske oprema, posebno u planinskim predjelima.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.