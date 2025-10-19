State Department pozdravio odluku NSRS o imenovanju Ane Trišić Babić

Američki State Department pozdravio je odluku Narodne skupštine Republike Srpske o imenovanju Ane Trišić Babić za vršiteljicu dužnosti predsjednice RS-a, kao i povlačenje zakona koje je ranije proglasio neustavnim Ustavni sud Bosne i Hercegovine.

U saopštenju se navodi da je ovaj korak rezultat diplomatskih napora predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama s ciljem smirivanja političkih tenzija u Bosni i Hercegovini.

„Sjedinjene Američke Države pozdravljaju akciju Narodne skupštine RS koja potvrđuje stabilnost u Bosni i Hercegovini i otvara put ka konstruktivnom partnerstvu sa SAD-om, zasnovanom na zajedničkim interesima i ekonomskom prosperitetu“, izjavio je za Reuters Brendan Hanrahan, viši zvaničnik State Departmenta za evropska i evroazijska pitanja.

Podsjećamo, američko Ministarstvo finansija prošle sedmice uklonilo je četvero saradnika Milorada Dodika s liste sankcija, što se u diplomatskim krugovima tumači kao dio šireg procesa deeskalacije političkih odnosa u Bosni i Hercegovini.