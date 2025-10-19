State Department pozdravio odluku NSRS o imenovanju Ane Trišić Babić

RTV SLON

Američki State Department pozdravio je odluku Narodne skupštine Republike Srpske o imenovanju Ane Trišić Babić za vršiteljicu dužnosti predsjednice RS-a, kao i povlačenje zakona koje je ranije proglasio neustavnim Ustavni sud Bosne i Hercegovine.

U saopštenju se navodi da je ovaj korak rezultat diplomatskih napora predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama s ciljem smirivanja političkih tenzija u Bosni i Hercegovini.

„Sjedinjene Američke Države pozdravljaju akciju Narodne skupštine RS koja potvrđuje stabilnost u Bosni i Hercegovini i otvara put ka konstruktivnom partnerstvu sa SAD-om, zasnovanom na zajedničkim interesima i ekonomskom prosperitetu“, izjavio je za Reuters Brendan Hanrahan, viši zvaničnik State Departmenta za evropska i evroazijska pitanja.

Podsjećamo, američko Ministarstvo finansija prošle sedmice uklonilo je četvero saradnika Milorada Dodika s liste sankcija, što se u diplomatskim krugovima tumači kao dio šireg procesa deeskalacije političkih odnosa u Bosni i Hercegovini.

pročitajte i ovo

Sport

Rukometašice BiH poražene od Nizozemske

Politika

Denis Zvizdić: Pobijedila je država BiH, izgubili su separatisti i anarhisti

BiH

Na današnji dan prije 22 godine preminuo je Alija Izetbegović

Vijesti

Ministar Delić: Nema više istih penzija sa 15 i 40 godina staža

Sport

Rukometaši Slobode dočekuju ekipu Dervente

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]