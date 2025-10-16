Forto iz Washingtona: Vrijeme je za infrastrukturno partnerstvo BiH i SAD-a

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto boravi u Washingtonu, gdje se sastao s predstavnicima State Departmenta Sjedinjenih Američkih Država. Tokom razgovora istaknuto je da je došlo vrijeme da BiH i SAD započnu konkretne pripreme za sporazum o infrastrukturnom partnerstvu koje bi bilo u obostranom interesu.

Forto je poručio da Bosna i Hercegovina i Sjedinjene Američke Države trebaju uspostaviti sporazum o infrastrukturnim ulaganjima, kojim bi bili obuhvaćeni razvoj plinske, željezničke i širokopojasne infrastrukture u oba entiteta. Prema njegovim riječima, takvi projekti bi značajno ojačali privrednu povezanost BiH s regijom i ostatkom Evrope.

– Američke institucije mogle bi osigurati finansijska sredstva i izvođače koji garantuju brzu i efikasnu realizaciju radova. U izgradnji i obnovi infrastrukture najskuplje je čekanje, a Bosna i Hercegovina više nema vremena za čekanje – istakao je Forto.

Na sastanku je zaključeno da bi jačanje infrastrukturnih veza između BiH i SAD-a doprinijelo dugoročnoj stabilnosti, rastu investicija i otvaranju novih razvojnih mogućnosti za obje zemlje, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.