Bećirović: „Podrška SAD-a ključna za mir i stabilnost u BiH“

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović razgovarao je sa šefom Biroa za Evropu i Evroaziju američkog State Departmenta Brendanom Hanrahanom.

Bećirović je zahvalio administraciji Sjedinjenih Američkih Država na kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini, istakavši da je strateško partnerstvo sa SAD-om od presudne važnosti za mir, stabilnost i napredak države i regije.

Naglasio je da je vođenje odgovorne politike i dosljedno sprovođenje vanjskopolitičkih ciljeva BiH jedini put ka dugoročnom razvoju.

„Koraci koje preduzimaju SAD otvaraju vrata novim mogućnostima za napredak. Ovo je prilika za sve domaće političke aktere da je iskoriste u interesu građana“, poručio je Bećirović.

Tokom razgovora posebno je istakao značaj Ureda visokog predstavnika (OHR) kao ključnog faktora očuvanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i stabilnosti zemlje. Podsjetio je da je 2025. godina pokazala koliko je opasno dovoditi u pitanje mandat i ovlasti OHR-a, jer je ta institucija, zajedno s Ustavnim sudom BiH, „odigrala presudnu ulogu u zaštiti ustavnog poretka od antidejtonskih politika“.

„Podrška OHR-u od strane SAD-a i drugih partnera od suštinskog je značaja za mir i sigurnost. OHR pruža osjećaj sigurnosti građanima, a uslovi 5+2 za njegovo zatvaranje važan su mehanizam zaštite demokratskog poretka“, istakao je Bećirović.

Razgovor je obuhvatio i strateški energetski projekat Južne gasne interkonekcije, koji će, kako je ocijenjeno, značajno ojačati energetsku sigurnost BiH, omogućiti diversifikaciju snabdijevanja i smanjiti zavisnost od jednog dobavljača. Bećirović je poručio da je važno ubrzati sve tehničke i administrativne procese kako bi se projekt što prije realizovao.