Stevandić oduzeo Vukanoviću riječ nakon samo 11 sekundi

Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine RS, oduzeo je riječ poslaniku i lideru Liste za pravdu i red Nebojši Vukanoviću nakon što je započeo obraćanje na današnjoj sjednici.

Sjednica je bila zakazana radi razmatranja ostavke premijera Save Minića, a Vukanović je dobio riječ nakon Minićevog izlaganja. Stevandić je prethodno upozorio: „Ako budete koristili povredu poslovnika, bit ćete odmah sankcionisani.“

Vukanović je potom prijavio povredu poslovnika i započeo: „Ja bih prijavio povredu poslovnika, član 19. gdje se kaže da NSRS bira dva do četiri predsjednika…“, nakon čega ga je Stevandić prekinuo.

„Oduzimam vam riječ po članu 162. tačka 2 zato što nemate pojma o čemu pričate. Lažno citirate stav poslovnika koji nema veze s ovom tačkom. Taj član 19 nema veze s ovim. Član 236. stav 2 poslovnika NSRS kaže da se o ostavci ne raspravlja, ali Ustav RS-a, koji je viši akt, govori o usvajanju ostavke, tako da ćemo se u skladu s tim izjasniti na način da poštujemo i poslovnik i ustav“, rekao je Stevandić, nakon čega je uslijedilo glasanje o ostavci Save Minića.