Vukanović potvrdio kandidaturu za člana Predsjedništva BiH

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović potvrdio je da će biti kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima.

Vukanović je na konferenciji za novinare potvrdio i da će njegova politička partija na izborima za predsjednika Republike Srpske podržati kandidata SDS-a Branka Blanušu.

Istakao je da je Lista za pravdu i red prva predala potpise Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

“Skupili smo šest hiljada potpisa za pet dana. Imamo svu potrebnu dokumentaciju”, rekao je Vukanović.

Dodao je da očekuje da opozicija na predstojećim izborima nastupi jedinstveno, javlja RTRS.