Sud BiH odbio žalbu Vukanovića: Dodik i dalje u registru kao predsjednik SNSD-a

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine jučer je na nejavnoj sjednici, u zakonskom roku, donijelo rješenje kojim je odbijena kao neosnovana žalba političkog subjekta “Za pravdu i red – Lista Nebojša Vukanović” sa sjedištem u Trebinju.

U saopštenju Suda BiH navodi se da odluka po izbornoj žalbi odražava trenutno faktičko stanje u kojem osuđeni Milorad Dodik ima svojstvo predsjednika političke stranke koju predstavlja, jer je i dalje upisan u sudski registar kao lice ovlašteno za zastupanje.

„Predmetna odluka po izbornoj žalbi predstavlja odgovor na trenutno faktičko stanje prema kojem osuđeni Milorad Dodik ima svojstvo predsjednika političke stranke koju predstavlja, sve dok je u svojstvu lica ovlaštenog za zastupanje citiranog političkog subjekta, upisan u sudski registar“, navodi se u saopštenju.

Sud je, međutim, podsjetio da prema pravosnažnoj presudi Miloradu Dodiku i dalje važi mjera sigurnosti i pripadajuće pravne posljedice osude.

„Prema osuđenom Miloradu Dodiku na snazi je mjera sigurnosti po pravosnažnoj presudi, pri čemu su konsekventno tome nastupile i određene pravne posljedice osude“, ističe se u saopštenju.

Sud BiH je, kako se dodaje, 1. augusta 2025. godine obavijestio Centralnu izbornu komisiju BiH o pravosnažnim presudama — prvostepenoj od 26. februara i drugostepenoj od 12. juna 2025. godine — koje uključuju i zabranu vršenja dužnosti predsjednika Republike Srpske.

„Sud Bosne i Hercegovine blagovremeno je obavijestio CIK BiH, dostavljajući presude na izvršenje i evidentiranje nadležnom organu za regulaciju i nadzor izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, kako u pogledu izrečene mjere sigurnosti zabrane vršenja dužnosti predsjednika Republike Srpske, tako i u pogledu pravnih posljedica osude koje nastupaju po sili zakona“, stoji u saopštenju Suda BiH.