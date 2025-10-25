Vukanović: Neodržavanje referenduma u RS znači i izdaja i kapitulacija Dodika

U Republici Srpskoj danas je trebalo biti održano izjašnjavanje građana na referendumu o prihvatanju odluka visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta, presude Suda BiH protiv bivšeg predsjednika RS Milorada Dodika i odluke Centralne izborne komisije BiH kojom mu je oduzet mandat. Međutim, referendum nije održan.

Podsjetimo, Narodna skupština RS ranije je usvojila odluku o raspisivanju referenduma, koji je bio zakazan upravo za 25. oktobar. Referendumsko pitanje glasilo je:

„Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Christiana Schmidta i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku?“

O neodržavanju referenduma za Fenu je govorio poslanik u NSRS i predsjednik stranke Za pravdu i red, Nebojša Vukanović, koji je cijeli proces nazvao manipulacijom građanima.

„Narodna skupština RS usvojila je ranije odluku o raspisivanju referenduma koji je bio zakazan za danas. Pitanje je bilo da li podržavate presudu da se Dodiku oduzme mandat, da li narod podržava presudu protiv Dodika ili ne. Od početka sam govorio da je to sve jedna prevara i manipulacija narodom, i baš se dogodilo ono što sam i najavljivao – da neće biti referenduma i da će to biti samo pokušaj prikupljanja političkih poena“, rekao je Vukanović.

Dodao je da je jučer to pitanje bilo na dnevnom redu Kolegijuma NSRS, ali bez konkretnih zaključaka.

„Nismo dobili konkretan odgovor od predsjednika Skupštine Nenada Stevandića. On se izvlači na Ustavni sud RS, tobože čeka se odluka, a nije objavljeno još u Službenom glasniku RS. Pa izgleda da je direktor Službenog glasnika otkazao poslušnost vlastima RS. To je jedno u nizu grubih poniženja i Narodne skupštine i svih institucija“, kazao je Vukanović.

Vukanović je istakao i da je neodržavanje referenduma pokazatelj opšteg nezadovoljstva i političke neodgovornosti vlasti.

„Pitam se kako je moguće da svaki dan nema hiljade ljudi koji protestuju zbog sveopšte loše političke situacije, zbog najava referenduma, zakazivanja datuma, određivanja pitanja, pa onda nisu odredili ni komisiju, niti održali referendum. Pa bojkot izbora, pa za dva dana izlaze na izbore. Pa usvajanje zakona, pa gaženje tih istih zakona. Ovakvo nešto se nikada do sada nije gledalo na ovim prostorima“, rekao je.

Neodržavanje referenduma, prema njegovim riječima, predstavlja „izdaju i kapitulaciju“.

„Dodik je bio primoran da radi sve ono što od njega stranci i Amerikanci očekuju. I on to radi kontinuirano. On opstaje na vlasti zato što izdaje i prodaje RS, razara je ekonomski, demografski, privredno i na svaki drugi način. Sve što imamo – sve je dao u koncesije, na svaki rudnik, svako prirodno bogatstvo, svu imovinu rasprodao i predao na upravljanje strancima, a sada je ta njegova izdaja i kapitulacija doživjela vrhunac“, kazao je Vukanović.

Dodao je da je cijeli proces, kako navodi, bio podređen interesima Milorada Dodika.

„On je želio da se predstavi kao žrtva neke bjelosvjetske zavjere. Na kraju je kapitulirao, a narod prezire kukavice i plašljivce koji se povlače. Siguran sam da će ga ljudi kazniti na prvim narednim izborima zbog ove kapitulacije i izdaje“, zaključio je Vukanović.