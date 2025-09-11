Nebojši Vukanoviću ponovo zapaljen automobil u Trebinju

U Trebinju je večeras ponovo zapaljen automobil predsjedniku stranke Za pravdu i red i poslaniku u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojši Vukanoviću.

Vijest je potvrdio i sam Vukanović na svom blogu, navodeći da iza paljevine stoji, kako je rekao, “mafija Milorada Dodika”.

“Samo desetak minuta nakon što sam parkirao ispred porodične kuće u Trebinju, opet su mi mafijaši Milorada Dodika zapalili novo auto koje sam upravo dovezao. Prije deset dana u Doboju sam kupio mali automobil ford fiesta 2013. godište, odvezao ga na servis u Ljubinje kod pouzdanih majstora, i večeras ga prvi put dovezao kući. Tek što sam ušao u kuću, supruga me čekala da večeramo, kada me pozvao komšija i rekao da auto gori. Strčao sam da gasim dok vatrogasci ne dođu. Iza ovog novog napada na moju porodicu stoji zločinac i vođa mafije Milorad Dodik, koji je nalogodavac, a izvršioci su nebitni. Pravda će biti obaveza!?”, napisao je Vukanović.

Podsjećamo, Vukanoviću je i u martu ove godine zapaljen automobil ispred porodične kuće.