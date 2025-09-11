Stanivuković o paljenju Vukanovićevog automobila: Slika društva u kojem živimo

Predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) Draško Stanivuković oglasio se nakon novog slučaja paljenja automobila lidera stranke Za pravdu i red Nebojše Vukanovića, poručivši da ovakvi događaji više ne mogu biti posmatrani kao pojedinačni incidenti.

– Godinama se u ovoj zemlji pravi klima u kojoj je dozvoljeno etiketirati, vrijeđati, dijeliti ljude na izdajnike i ostale, ne birati riječi i time praviti ambijent u kojem svako može postati meta. Kada takva klima postane pravilo, onda paljenje automobila, kao u slučaju Nebojše Vukanovića, više nije izolovan slučaj već slika društva u kojem živimo – naveo je Stanivuković u saopćenju za javnost.

On se osvrnuo i na nedavni napad na predsjednika PDP-a Branislava Borenovića.

– Još se ništa ne zna ni o napadu na Branislava Borenovića, što ostavlja mogućnost da mislimo kako ovdje niko nije siguran ni na pragovima svojih domova, a to je strašno! Još je strašnije kada institucije ostanu nijeme, kada se počinioci ne pronađu i ne kazne, a to je poruka da svako može biti meta i da možemo samo nagađati šta ili ko je sljedeći – poručio je Stanivuković.

Dodao je da svjedočimo sve češćim scenama nasilja i da se mora zaustaviti stvaranje atmosfere u kojoj se ljudi proglašavaju neprijateljima.

– Zato je vrijeme da svi prekinemo taj lanac. Institucije moraju raditi svoj posao, čuvati građane, pronaći i kazniti počinioce, a mi svi zajedno birati riječi i zaustaviti atmosferu u kojoj je dozvoljeno da se bilo ko proglašava neprijateljem i legitimnom metom. Osuđujem svaki vid nasilja, kao i još jedno paljenje automobila Vukanovića na kućnom pragu, i pozivam nadležne da rade svoj posao – da štite sve građane ove zemlje – zaključio je Stanivuković.