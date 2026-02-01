Stanivuković napravio skandal u Hrvatskoj: U govoru slavio Republiku Srpsku Krajinu

Na Svetosavskoj akademiji u Gračacu, koja je prvi put organizovana nakon rata u Hrvatskoj, gostovao je gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković, čije su izjave o Republici Srpskoj Krajini i „srpskim zemljama“ izazvale brojne reakcije u javnosti i među lokalnim zvaničnicima i stručnjacima.

Stanivuković je u obraćanju govorio o identitetu, vjeri i stradanju srpskog naroda, te pomenuo Republiku Srpsku Krajinu i ratne operacije iz devedesetih godina.

„Da se podržimo i da znamo naše korijene, da neko dijete koje je danas rođeno u Banjoj Luci nikada ne zaboravi Republiku Srpsku Krajinu, da ne zaboravi Oluju, da ne zaboravi te teške dane… Želim vam se zahvaliti na hrabrosti i odvažnosti da ovdje živite i da se borite… da znaju put naše vjere, da znaju naše korijene, da znaju da ova zemlja pripada nama“, rekao je Stanivuković u Gračacu.

Načelnik općine Gračac Goran Đekić, izabran s liste SDSS-a, DSS-a i Reformista, osudio je ove navode i poručio da takve izjave ne doprinose položaju lokalne zajednice.

„On spominje Republiku Srpsku Krajinu, ne znam koliko je time pomogao ikome, pogotovo zajednici koja živi u Hrvatskoj i koja ima još uvijek svojih velikih brojnih problema“, rekao je Đekić.

Dodao je da se zalaže za zajedništvo i fokus na budućnost.

„Nije nam sigurno pomogao, već nam je odmogao, nema tu šta kalkulirati. Takve izjave su nesmotrene i nema potrebe za njima. Treba pričati o budućnosti. Ne živimo u vremenu za takve izjave. Nije ni vrijeme ni mjesto. Treba pričati o razvoju, poljoprivredi, napretku, šta možemo i kako možemo napredovati. Priča o onome što je bilo prije 30 godina nije nikome donijela dobro“, naveo je Đekić javlja Večernji list.

Reagovao je i historičar Hrvoje Klasić i objasnio za Večernji list, da su Stanivukovićeve poruke problematične i historijski sporne, podsjećajući na način nastanka Republike Srpske Krajine i posljedice tog perioda.

„Takozvana Republika Srpska Krajina je nastala kao rezultat pobune dijela srpskog stanovništva na demokratski izabranu vlast u Hrvatskoj i odmah po osnivanju Republike Srpske Krajine uslijedilo je etničko čišćenje, ali i masovni zločini nad nesrpskim stanovništvom“, rekao je Klasić.

On je dodao da takve izjave mogu imati i diplomatske posljedice.

„Ovo je prije svega nepriznavanje suvereniteta, integriteta jedne međunarodno priznate države, a to je Republika Hrvatska. Zazivati separatističke ambicije je u principu zadiranje u sigurnost jedne države“, naveo je Klasić, uz ocjenu da za takvu retoriku nema mjesta u javnom prostoru.

U javnosti su se otvorila i pitanja mogućih reakcija hrvatskih institucija i diplomatije povodom izrečenih stavova.