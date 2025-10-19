Draško Stanivuković na čelu novog pokreta u RS

Predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) Draško Stanivuković, načelnik Pala Dejan Kojić i predsjednik nezavisnog pokreta “Svojim putem” Igor Radojičić danas su na Palama potpisali sporazum o formiranju novog političkog pokreta “Sigurna Srpska”, čiji je cilj, kako je poručeno, donošenje nove energije, snage i nade u Republiku Srpsku.

Predsjednik pokreta Draško Stanivuković istaknuo je da se današnjim događajem kreće odvažno, sa srcem i vjerom u promjene koje će zahvatiti cijelu RS, saopćeno je iz PDP-a.

– Vjerujem da ono što ne mijenjaš – na to pristaješ. I zato ovim potpisom pokrećemo novu energiju, novu snagu i novu nadu koja će proći cijelom Republikom Srpskom. Da obnovimo moral, vjeru i volju našeg naroda – kazao je Stanivuković.

On je naveo da “Sigurna Srpska” nije samo politička organizacija, već pokret za vrhovnu ideju i zvijezdu vodilju – za otadžbinu.

– Želimo zemlju u kojoj se više rađa nego što nestaje. To je moguće samo ako smo ujedinjeni i ako u sebi probudimo ono najbolje što imamo. Ovo što danas stvaramo nije samo politička organizacija. Ovo je pokret ljudi koji ne čekaju da se promjena desi, već je sami stvaraju. Pokret koji donosi vjeru, snagu i sigurnost za svakog čovjeka u Republici Srpskoj – naglasio je on.

Zamjenik predsjednika Pokreta “Sigurna Srpska” Igor Radojičić smatra da je ovaj pokret nosilac alternative i promjena u Republici Srpskoj.

– Nezavisni pokret “Svojim putem”, gospodin Kojić sa svojim ljudima i Partija demokratskog progresa nastavljaju zajedno, jer tako zajedno i udruženi možemo da nosimo veliku priču i neophodne promjene u RS-u. Republika Srpska se nalazi u političkom haosu, ušli smo u period tranzicije i promjena i toga su svi svjesni. U narednom periodu potrebni su ljudi, programi, projekti i kvalitet – rekao je Radojičić.

Ističe da je pružena ruka saradnje i drugim političkim subjektima u opoziciji.

Dejan Kojić, potpredsjednik Pokreta “Sigurna Srpska”, ističe da je osnivanje Pokreta izazvalo veliku pažnju u RS-u, čitavoj BiH i regionu.

– Danas je napravljen još jedan korak. Pred nama je mnogo rada i truda, ali uvjeren sam da su ovi ljudi, koji su ovdje uz nas, kao i oni koji će nam se pridružiti u narednom periodu, ljudi sa znanjem, kvalitetima i veoma operativni. Očekujem da Pokret u narednih šest mjeseci postane respektabilna politička organizacija, a naredne godine u oktobru donese promjene u Republici Srpskoj – naveo je Kojić.