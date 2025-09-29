Dodik: Izlazimo na izbore, Stanivuković i PDP neće

Predsjednik RS
Na sjednici Glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata donesena je odluka da SNSD izlazi na izbore za predsjednika Republike Srpske. Predsjednik stranke Milorad Dodik poručio je da predstojeća kampanja neće biti vođena protiv opozicionih kandidata, nego isključivo u korist kandidata SNSD-a.

„Ja nisam rođen da budem doživotno predsjednik. Danas možemo biti ponosni na sve što smo uradili. Postavlja se pitanje, gdje bi bila danas Republika Srpska da nije bilo SNSD“, kazao je Dodik.

Predsjednik PDP-a Draško Stanivuković naglasio je da je stav njegove stranke o prijevremenim izborima poznat i nepromijenjen. „Nećemo se prijaviti na te izbore i ja neću biti kandidat. Mi nismo stranka koja mijenja svoje odluke, ono što kažemo, iza toga i stojimo. Želimo da narod ponovo počne vjerovati da postoje ljudi u politici koji poštuju svoju riječ. Mi nismo SNSD, mi nismo seoske varalice i kokošari koji danas kažu jedno, a već sutra to više ne važi. Sramotno je da je upravo onaj ko je trebao biti posljednji koji će izdati principe, prvi od njih odustao. Mislim, naravno, na gospodina Dodika koji je odlučio da ide u tu trku. U redu, idite, ali narod će vas pamtiti kao čovjeka najpromjenjivijih stavova. Ja sam mlad i ne želim tako nešto“, rekao je Stanivuković.

