Studenti Univerziteta u Denveru posjetili Parlamentarnu skupštinu BiH

Ali Huremović

Grupa studenata Univerziteta u Denveru iz Sjedinjenih Američkih Država posjetila je danas Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine u okviru programa „Otvoreni parlament“. Tokom posjete upoznali su se s nadležnostima, radom i načinom funkcionisanja najvišeg zakonodavnog tijela u BiH, čime je nastavljena dugogodišnja praksa uključivanja američkih studenata u institucionalno upoznavanje političkog sistema naše zemlje.

Studenti i profesori s Korbel School of International Studies redovno borave u Bosni i Hercegovini u sklopu studijskog programa, a posjeta Parlamentarnoj skupštini BiH jedan je od najvažnijih dijelova njihovog boravka. Tokom današnje posjete razgovarali su s delegatom Doma naroda Zlatkom Miletićem, koji im je predstavio aktuelnu političku situaciju u BiH, posebno naglasivši izazove i korake u procesu evropskih integracija.

Miletić je studentima približio način rada oba doma Parlamentarne skupštine, zakonodavne procedure i specifičnosti političkog sistema BiH. Posjetioci su obišli i zgradu Parlamentarne skupštine, uključujući sale za sjednice domova i radnih tijela, uz detaljna objašnjenja o njihovoj funkciji i ulozi u zakonodavnom procesu.

Posjetu je organizovao Sektor za odnose s javnošću Parlamentarne skupštine BiH, uz poruku da programi ovakvog tipa doprinose međunarodnoj razmjeni znanja, boljem razumijevanju političkih procesa u BiH i jačanju saradnje s međunarodnim akademskim institucijama.

