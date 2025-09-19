Sud u Kalesiji donio presudu o mobingu praznog stola

Općinski sud u Kalesiji donio je nepravosnažnu presudu kojom je utvrđeno da su Tuzlanski kanton, Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, u periodu od 1. marta 2020. do 27. marta 2024. godine, izvršili mobing praznog stola nad uposlenikom Ivanom Jukićem iz Tuzle.

Presudom je naloženo da tuženi organi odmah prestanu sa takvim postupanjem, te da tužitelju isplate naknadu materijalne štete. Osim toga, Jukiću pripada i naknada za izgubljeni dobitak zbog dugotrajnog bolovanja kao i nadoknada troškova korištenja mobilnog telefona. Sve obaveze dosuđene presudom podliježu prinudnom izvršenju ukoliko ne budu isplaćene u zakonskom roku.

Šta je mobing praznog stola?

Mobing praznog stola predstavlja oblik psihološkog zlostavljanja na radnom mjestu kada poslodavac zaposlenika namjerno drži bez ikakvih radnih zadataka, oduzima mu ranije obaveze i prepušta ga pasivnosti. Takva praksa ima za cilj da stvori osjećaj beskorisnosti i poniženja, čime se zaposlenik stavlja u nepodnošljiv položaj. Iako naizgled nema otvorenog vrijeđanja, posljedice po psihičko i fizičko zdravlje radnika mogu biti ozbiljne, od stresa i nesigurnosti pa do anksioznosti i depresije. U praksi se mobing praznog stola nerijetko koristi kao pritisak da zaposlenik sam napusti posao.