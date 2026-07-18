Sutra ispraćaj tabuta, u ponedjeljak kolektivna dženaza za pet žrtava u Kamičanima

Ispraćaj tabuta s posmrtnim ostacima žrtava ratnih zločina počinjenih na području Prijedora i doline Sane bit će organizovan sutra, 19. jula, dok će kolektivna dženaza i ukop pet identificiranih žrtava biti obavljeni u ponedjeljak u Memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu.

U okviru obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ratnih zločina s elementima genocida počinjenih 1992. godine, sutra će biti održan i tradicionalni biciklistički maraton. Učesnici iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine na ovaj način odaju počast ubijenim civilima i pružaju podršku porodicama žrtava.