Sve veća potražnja za dodatnim poslovima u BiH

Pokrivenost sindikalne potrošačke košarice prosječnom plaćom u Bosni i Hercegovini iznosi 47,44 posto, dok minimalna plaća pokriva tek 29,14 posto osnovnih životnih troškova.

Visoki izdaci za hranu, stanovanje, prijevoz i druge potrebe daleko premašuju primanja većine zaposlenih, što dovodi do toga da sve veći broj ljudi traži dodatni izvor prihoda.

Prema podacima Saveza samostalnih sindikata BiH, potrošačka košarica za četveročlanu porodicu iznosi 3431,60 KM. Prosječna plaća u Federaciji BiH iznosi 1628 KM, dok je minimalna plaća određena na 1000 KM.

Sve veća potražnja za privremenim poslovima

Na osnovu tih izračuna jasno je zašto se mnoge porodice suočavaju s finansijskim pritiskom koji svakodnevno raste. Najveći dio potrošačke košarice odnosi se na prehranu, a slijede troškovi stanovanja, obrazovanja, odjeće i zdravstvene brige.

Zbog takvog stanja sve više zaposlenih traži dodatne, najčešće povremene poslove. Među najtraženijim angažmanima su poslovi u ugostiteljstvu poput konobarisanja i rada u kuhinji, zatim čišćenje, briga o starijim osobama te razni fizički poslovi.

Mnogi nastoje popuniti kućni budžet jer jedna plaća u velikom broju slučajeva nije dovoljna za pokrivanje svih mjesečnih obaveza.

Poslove traže i penzioneri

Sve češće dodatni posao traže i penzioneri. Trenutni zakoni o penzijskom i invalidskom osiguranju omogućavaju im puni povratak na tržište rada uz zadržavanje penzije, što koristi sve veći broj penzionera u oba entiteta. Broj onih koji rade i nakon penzionisanja raste iz godine u godinu, što svjedoči o rastućoj potrebi za dodatnim primanjima.

Slični trendovi prisutni su i u regionu. Velik broj radnika u Hrvatskoj, prema anketama, radi dodatne poslove zbog visokih troškova života, dok dio njih traži čak i treći izvor prihoda.

Kao najčešće razloge navode nezadovoljstvo finansijskom situacijom, ali i želju za promjenom ili pokretanjem ličnog posla. Postoji i grupa koja ne razmatra dodatni angažman, bilo zbog dovoljne visine primanja ili nedostatka vremena usljed opterećenosti poslom i porodičnim obavezama.

Sve veća potražnja za dodatnim poslom postala je realnost za mnoge građane, što jasno pokazuje koliko su troškovi života nadmašili mogućnosti prosječnog primanja u Bosni i Hercegovini.