Teška saobraćajna nesreća na autoputu u Srbiji: Poginuli beba i muškarac

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko jedan sat poslije ponoći na auto-putu „Miloš Veliki“, na dijelu mosta preko Save u općini Surčin–Obrenovac u Srbiji, poginuli su šestomjesečna beba i jedan muškarac, dok je 23-godišnja žena s teškim povredama prevezena u bolnicu.

Prema informacijama RTS-a, u nesreći su učestvovali putnički automobil i autobus. Ljekarka Hitne pomoći, dr. Danijela Jeftić, izjavila je da su ekipe na mjestu događaja mogle samo konstatovati smrt djeteta, dok je teško povrijeđena žena hitno prevezena u Urgentni centar. Muškarac je kasnije podlegao povredama u bolnici.

Nakon što je saobraćaj ponovo uspostavljen, oko četiri sata ujutro dogodila se još jedna nesreća na istoj dionici, oko kilometar i po prije mjesta prvog sudara. U tom udesu učestvovalo je šest vozila, a dvije povrijeđene osobe prevezene su u Urgentni centar.