The British Scholarship Trust objavio poziv za stipendije u Velikoj Britaniji

Foto: AI ilustracija

Postdiplomcima iz BiH dostupne studijske posjete od jednog do tri mjeseca.

The British Scholarship Trust objavio je novi poziv za prijave postdiplomskih studenata zainteresovanih za kratke studijske posjete Velikoj Britaniji.

Kao i prethodnih godina, dostupne su stipendije u trajanju od jednog do tri mjeseca, u skladu s potrebama i planom rada kandidata.

Glavni kriterij selekcije je kvalitet prijavljenog kandidata, kao i procjena vjerovatnoće da će tokom kratkog boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu ostvariti značajne akademske i istraživačke rezultate.

Rok za podnošenje prijava je 1. april 2026. godine, dok će prijave biti razmatrane u maju 2026. godine.

Studijske posjete mogu se realizovati u periodu od septembra 2026. do augusta 2027. godine.

Prijave je moguće dostaviti na dva načina. Kandidati dokumentaciju mogu poslati poštom na adresu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Trg Bosne i Hercegovine broj 1, 71000 Sarajevo, uz naznaku „Prijava za The British Scholarship Trust stipendiju“, ili direktno putem e-maila fondacije na adresu [email protected].

Više informacija, kao i obrazac za prijavu, dostupni su na zvaničnoj internet stranici www.britishscholarshiptrust.org

