Thierry Henry mladu selekciju Francuske na Grbavici predvodio do pobjede

U 21 fudbaleri BiH poraženi su sinoć od selekcije Francuske rezultatom 2:1 svom trećem meču okviru kvalifikacija za EURO 2025.

Protiv moćne Francuske smo se držali dobro a pažnju javnosti izazvao je selektor Francuza, jedan od najpopularnijih igrača svijeta Thierry Henry.

Dok je većina publike upoznavala fudbal kroz igru Henry-a čast je bila vidjeti fudbalsku zvijezdu na jednom bh. stadionu, iako od njegovog tima izgubite meč.

Biografija

Thierry Henry rođen je 17. avgust 1977 u malom gradu Les Ulis, u predgrađu glavnog grada Francuske, gdje je igrao za niz lokalnih klubova, a već je kao dječak puno obećavao da bi mogao postati veliki igrač koji će izluđivati vratare diljem svijeta. Uočio ga je AS Monaco 1990. kad je odmah potpisao ugovor, a svoj je profesionalni debi imao 1994. Odlična forma dovela ga je do Serie A, odnosno do Juventusa kad je nažalost loše igrao te uskoro prešao u Arsenal za nevjerojatnih 11 milijuna funti, 1999. godine.

Baš u Arsenalu, Henry je stekao ime svjetskog fudbalera, gdje se uprkos teškim počecima dok se nije navikao na njihov način igre, probio do jednog od glavnih igrača o kojima su uglavnom ovisili ishodi brojnih utakmica. Pod dugogodišnjim manadatom svog mentora u Arsenalu, Henry je postao itekako dobar napadač i vodeći strijelac svih vremena sa postignutih 226 golova u svim takmičenjima.

Nagrade

Osvojio je dva naslova prvaka i tri FA Kupa s Arsenalom te je bio nominiran za igrača FIFA World čak dva puta te proglašen za igrača godine. U lipnju 2007. nakon osam godina s Arsenalom prelazi u Barcelonu s kojom je osvojio ligu, kup i naravno ligu prvaka.

Pored klubova velik broj uspjeha postizao je u svojoj reprezentaciji s kojom je osvojio Svjetsko prvenstvo 1998, Euro 2000 i FIFA Kup konfederacija. U listopadu 2007 nadmašio je čak nevjerojatnog Michela Platinija. Danas je poznati glasnogovornik protiv rasizma u nogometu, djelomično zbog vlastitog iskustva.