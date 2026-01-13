Tijelo pronađeno na Jahorini: Utvrđen uzrok smrti Seada Jahića iz Tuzle

Arnela Šiljković - Bojić

Sead Jahić (28) iz Tuzle, čije je tijelo pronađeno u automobilu na putu Trijanga – Jahorina, na području općine Pale, preminuo je uslijed gušenja, prenose mediji.

Iz Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu potvrđeno je da je obdukcioni nalaz pokazao da je smrt nastupila gušenjem, te da se slučaj vodi kao samoubistvo.

Tijelo mladića pronašli su pripadnici Gorske službe spašavanja Jahorina, a Jahić je nestao posljednjeg dana prošle godine. Pronađen je u bijelom automobilu marke Suzuki Vitara.

Prema ranijim navodima porodice i prijatelja, Sead Jahić je novogodišnju noć trebao provesti na Jahorini, gdje je bio dogovoren susret s društvom. Uviđaj su obavili pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo.

