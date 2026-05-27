Toplotni val hara Zapadom Europe: Sedam mrtvih u Francuskoj, oboreni majski temperaturni rekordi

Ekstremni val vrućina koji je već na početku ljeta zahvatio zapadni dio Europe izazvao je ozbiljne posljedice, a u Francuskoj je, prema dosadašnjim podacima, život izgubilo najmanje sedam osoba.

Istovremeno, u Parizu i Londonu zabilježene su neuobičajeno visoke temperature za mjesec maj.

Francuska i Velika Britanija suočile su se s rekordnim temperaturama za ovo doba godine, dok meteorolozi upozoravaju da najintenzivniji dio toplotnog udara tek predstoji.

Glasnogovornica francuske vlade Maud Bregeon saopćila je za TF1 da je sedam smrtnih slučajeva povezano s ekstremnim vremenskim uslovima, direktno ili indirektno. Među njima je pet osoba koje su izgubile život tokom pokušaja da pronađu osvježenje u vodi.

Među stradalima su i učesnici sportskih aktivnosti. Tokom fitness takmičenja u Lyonu jedna žena preminula je usljed toplotnog udara, dok je muškarac star 53 godine doživio srčani zastoj tokom utrke u Parizu. Na još jednom sportskom događaju u pariškom predgrađu pomoć je zatražilo 16 osoba, a deset ih se nalazi u teškom zdravstvenom stanju.

Tokom vikenda život je izgubilo i troje tinejdžera koji su se utopili. Nadležne službe upozoravaju da su rijeke i plaže prepune građana, dok spasilačke ekipe još nisu raspoređene jer ljetna sezona zvanično počinje tek u julu.

Francuska meteorološka služba Météo France objavila je da je u blizini Hossegora izmjereno čak 37 stepeni celzija, dok je ponedjeljak proglašen najtoplijim majskim danom otkako postoje mjerenja. Prosječna temperatura od 24,4 stepena nadmašila je rekord iz 1944. godine.

Slična situacija zabilježena je i u Velikoj Britaniji, gdje je Met Office potvrdio da je temperatura u Londonu dostigla 34,8 stepeni.

Klimatolozi ističu da su ovakvi ekstremi nekada bili gotovo nezamislivi, a uzrok vide u fenomenu poznatom kao „toplotna kupola“, koja zadržava vreli zrak iz sjeverne Afrike iznad Europe. Naučnici upozoravaju da klimatske promjene povećavaju učestalost ovakvih pojava, koje bi u budućnosti mogle postati sve češće i javljati se znatno ranije tokom godine.

Francuski premijer Sébastien Lecornu najavio je hitan sastanak vlade kako bi se procijenila spremnost institucija za suočavanje s ekstremnim vremenskim uslovima.